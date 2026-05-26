Έκλεψαν μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν ιατρικό μηχάνημα αρκετά μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ, πριν διαφύγουν ανενόχλητοι από το σημείο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο νοσοκομείο, πραγματοποίησαν έρευνες σε όλους τους χώρους, ενώ στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, συνέλεξαν αποτυπώματα και άλλα πιθανά στοιχεία από το δωμάτιο όπου φυλασσόταν ο ιατρικός εξοπλισμός.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όσο και το ενδεχόμενο, η κλοπή να ήταν οργανωμένη, με στόχο την μεταπώληση του πανάκριβου μηχανήματος.