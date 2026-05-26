Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο γυναίκα έπειτα από δάγκωμα φιδιού

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

ΦΙΔΙ
Στιγμές αγωνίας βίωσε μια γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου, η οποία νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, ύστερα από δάγκωμα φιδιού μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kainourgiopress, η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το φίδι. Το μόνο που διαπίστωσε ήταν το τραύμα από το δάγκωμα.

Αμέσως μετά το συμβάν μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της και της ανάγκης για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Εκεί εισήχθη στη ΜΕΘ, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας της. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του kainourgiopress, η κατάσταση της γυναίκας παρουσιάζει βελτίωση, καθώς έχει πλέον εξέλθει από τη ΜΕΘ και συνεχίζει τη νοσηλεία της σε κλινική του νοσοκομείου.

