Κώστας Καραμανλής: Νέα παρέμβαση απόψε – Παρών και ο Αντώνης Σαμαράς

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Οι δύο πρώην πρωθυπουργού
Το ενδιαφέρον σήμερα, εκτός από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στρέφεται στη βραδινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος», όπου ομιλητής θα είναι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Δεδομένου ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση θα παραστεί και ο Αντώνης Σαμαράς, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί.

Ο Κώστας Καραμανλής αναμένεται να κινηθεί, όπως συνηθίζει, με έμμεσες αιχμές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα δώσει έμφαση στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στο διεθνές δίκαιο, στη στάση της Ευρώπης απέναντι στη διεθνή αστάθεια και κυρίως στα ελληνοτουρκικά, ιδιαίτερα μετά την επαναφορά του τουρκικού αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ωστόσο, το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος της παρέμβασής του αναμένεται να εντοπιστεί στις αναφορές του για τη θεσμική λειτουργία και την κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς.

Δεν περνά απαρατήρητο ότι ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο ο πρώην πρωθυπουργός είχε προειδοποιήσει δημόσια για τον κίνδυνο «μείζονος θεσμικής κρίσης», εάν δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα. Εκείνες οι τοποθετήσεις είχαν εκληφθεί ως σαφής προειδοποίηση προς το κυβερνητικό κέντρο εξουσίας, στον απόηχο των υποθέσεων παρακολουθήσεων, της πολιτικής πόλωσης και της συζήτησης για το κράτος δικαίου.

Παράλληλα, αναμένεται να τονίσει ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν εγρήγορση, συνεννόηση και ενότητα, αφήνοντας αιχμές για τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει να κρατά σκληρή γραμμή απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι πρόσφατες παρεμβάσεις του στη Βουλή είχαν υψηλούς τόνους, με ευθείες βολές κατά του «επιτελικού κράτους», αλλά και αιχμές για την εξωτερική πολιτική, τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων και τη συνολική φυσιογνωμία της κυβέρνησης. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του δεν αποτελούν πλέον απλή προσωπική διαφοροποίηση, αλλά αποτυπώνουν μια βαθύτερη ιδεολογική και πολιτική σύγκρουση στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ο Σαμαράς εμφανίζεται ως ο βασικός εκφραστής της πιο παραδοσιακής και εθνικοσυντηρητικής πτέρυγας της παράταξης, θεωρώντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατοπιστεί υπερβολικά προς το κέντρο και έχει απομακρυνθεί από τις ιστορικές θέσεις της δεξιάς. Η κριτική του επικεντρώνεται κυρίως στα ελληνοτουρκικά, στο μεταναστευτικό και στη γενικότερη πολιτική φυσιογνωμία της κυβέρνησης.

Υποστηρίζει ότι στα εθνικά θέματα η κυβέρνηση εμφανίζεται υπερβολικά διαλλακτική απέναντι στην Τουρκία, ενώ θεωρεί ότι και σε κοινωνικά ζητήματα υιοθετεί μια υπερβολικά φιλελεύθερη ατζέντα, που απομακρύνει το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο.

Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος επιχείρησε να αποσυνδέσει τις εσωκομματικές διαφοροποιήσεις από τη θεσμική λειτουργία της ΝΔ, τονίζοντας ότι υπάρχουν κόμματα «με ιδεολογική βάση» και άλλα που μετατρέπουν «την προσωπική ατζέντα κάποιων σε κόμμα».

Παράλληλα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «ανήκει στη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και όχι στο «κόμμα Καραμανλή», μια τοποθέτηση που ερμηνεύτηκε ως σαφές μήνυμα προς τους εσωκομματικούς μηχανισμούς επιρροής.

 

