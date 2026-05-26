Τηλεθέαση (25/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό ήταν το «Πρωινό», με 13,7% και 11,7% αντίστοιχα.
Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το Πρωινό
|ANT1
|13,7%
|2
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|12,9%
|3
|Buongiorno
|MEGA
|12,2%
|4
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|10,2%
|5
|10 Παντού
|OPEN
|8,6%
|6
|Breakfast@Star
|STAR
|7,2%
|7
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|4,5%
Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Το Πρωινό
|ANT1
|11,7%
|2
|Super Κατερίνα
|ALPHA
|10,1%
|3
|Buongiorno
|MEGA
|8,6%
|4
|10 Παντού
|OPEN
|7,9%
|5
|Breakfast@Star
|STAR
|6,7%
|6
|Αταίριαστοι
|ΣΚΑΪ
|5,8%
|7
|Πρωίαν σε είδον
|ΕΡΤ1
|2,4%