Τηλεθέαση (25/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό ήταν το «Πρωινό», με 13,7% και 11,7% αντίστοιχα.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Το Πρωινό ANT1 13,7% 2 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 12,9% 3 Buongiorno MEGA 12,2% 4 Super Κατερίνα ALPHA 10,2% 5 10 Παντού OPEN 8,6% 6 Breakfast@Star STAR 7,2% 7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,5%

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)