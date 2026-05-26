Τηλεθέαση (25/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Τηλεθέαση
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Πρώτο τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό ήταν το «Πρωινό», με 13,7% και 11,7% αντίστοιχα.

Πρωινές Εκπομπές – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το Πρωινό ANT1 13,7%
2 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 12,9%
3 Buongiorno MEGA 12,2%
4 Super Κατερίνα ALPHA 10,2%
5 10 Παντού OPEN 8,6%
6 Breakfast@Star STAR 7,2%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 4,5%

 

Πρωινές Εκπομπές – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Το Πρωινό ANT1 11,7%
2 Super Κατερίνα ALPHA 10,1%
3 Buongiorno MEGA 8,6%
4 10 Παντού OPEN 7,9%
5 Breakfast@Star STAR 6,7%
6 Αταίριαστοι ΣΚΑΪ 5,8%
7 Πρωίαν σε είδον ΕΡΤ1 2,4%

