Ιράν – Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Το μέλλον μας ανήκει – Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του Κόλπου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Μήνυμα στις ΗΠΑ ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα «αποτελούν πλέον ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή, έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Στο μακροσκελές του μήνυμα ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω» και ότι «το μέλλον ανήκει στην Ισλαμική Ούμμα και στον Νέο Ισλαμικό Πολιτισμό».

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», δηλώνει χαρακτηριστικά ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έρχεται λίγες ώρες έπειτα από τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν και ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

 

 

Ολόκληρο το μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής δημόσια.

