Χάρης Σιανίδης για Γωγώ Μαστροκώστα: Της χρωστάω πάρα πολλά – Τον τελευταίο χρόνο νομίζω ότι δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών

Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε για την υγεία της, με την είδηση του θανάτου της να σκορπίζει τη θλίψη στον κόσμο της εγχώριας showbiz, και όχι μόνο. Ο Χάρης Σιανίδης, ο οποίος είχε δημιουργήσει μία πολύ δυνατή φιλία με την αείμνηστη παρουσιάστρια, μιλώντας για την απώλειά της στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, λύγισε. Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου.

Μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ο Χάρης Σιανίδης ανέφερε πως: «Χίλια συγγνώμη, είμαι πολύ χάλια. Ήταν ένα πολύ δικό μου άτομο. Της χρωστάω πάρα πολλά, γιατί με βοήθησε, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα.

Με έπιασε από το χέρι 19 ετών, ήμασταν πάντα οι δυο μας, εγώ και εκείνη, αχώριστοι. Αγαπούσε πολύ και τη Φαίη, πολύ την εκτιμούσε». 

«Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη»

Αμέσως μετά, είπε ότι: «Ήμασταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Τον τελευταίο χρόνο είχα και εγώ κάποια δικά μου θέματα, δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών νομίζω. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη, ήταν για εμένα ένα είδωλο η Γωγώ.

Η οικογένεια ήταν φανταστική, και για εμένα οικογένεια. Η μητέρα της, η Φώφη, ο Δημήτρης, ο Τραϊανός, η Βικτώρια, όλοι, δεν την άφησαν ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο!». 

«Ο Τραϊανός ήταν δίπλα της, στήριγμα, σε όλη την περιπέτεια. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, ούτε καν. Ειλικρινά μια βιβλική φιγούρα ήταν. Δεν κοιμήθηκε ούτε για ένα λεπτό. Τόσα χρόνια ήταν από πάνω της. Και το τελευταίο διάστημα ήταν απίστευτο, η μητέρα της, όλοι», συνέχισε.

