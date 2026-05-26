Καλλιθέα: Επίθεση σε ανήλικους – Δύο τραυματισμοί και επτά συλλήψεις

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Περιπολικό
Επίθεση από ομάδα περίπου δέκα νεαρών ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (25/5) δύο ανήλικοι στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:20, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο νεαροί, γεννηθέντες το 2008 και το 2009, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα νεαρών λόγω προσωπικών διαφορών.

Από την επίθεση οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά από έρευνες, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, εκ των οποίων οι έξι είναι 17χρονοι και ο ένας 18χρονος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.

