Γυναίκα που έχασε 30 κιλά με Ozempic αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε τη δυσκοιλιότητα

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 30 κιλά με Ozempic αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε τη δυσκοιλιότητα
Πηγή φωτογραφίας: freepik
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η δυσκοιλιότητα είναι μία από τις πιο συχνές παρενέργειες των φαρμάκων GLP-1, όπως το Ozempic, για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Μια διατροφολόγος που έχασε 30 κιλά μοιράζεται τις συμβουλές και το καθημερινό trick που τη βοήθησε να βελτιώσει την κινητικότητα του εντέρου χωρίς υπερβολές και «πειράματα».

Γυναίκα έχασε 73 κιλά χωρίς γυμναστήριο: Οι 7 τρόποι με τους οποίους το περπάτημα την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Απώλεια βάρους: Τα φάρμακα GLP-1 και οι πιθανές παρενέργειες

Από τη στιγμή που τα φάρμακα GLP-1 έγιναν γνωστά όχι μόνο για τη ρύθμιση του σακχάρου αλλά και για τη συμβολή τους στην απώλεια βάρους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για τη διαχείριση της υγείας και του βάρους τους. Οι ενέσεις αυτές μειώνουν την όρεξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια κιλών, ωστόσο συνοδεύονται και από παρενέργειες που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Παρά τη δημοτικότητά τους, αρκετοί αντιμετωπίζουν τα GLP-1 ως μια εύκολη λύση για γρήγορο αδυνάτισμα, χωρίς να υιοθετούν παράλληλα υγιεινές συνήθειες διατροφής και άσκησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να ανακτούν το βάρος που έχασαν μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Από τα 80 στα 58 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε βάρος παρά τις ορμονικές διαταραχές

Η σύμβουλος διατροφής Aakanksha Chauhan, η οποία υποστηρίζει την σωστή και υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων GLP-1, μοιράστηκε μέσα από το Instagram συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Η δυσκοιλιότητα είναι η πιο συχνή παρενέργεια της λήψης φαρμάκων GLP-1, όπως είναι το Ozempic.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη δυσκοιλιότητα κατά την απώλεια βάρους

Η Aakanksha Chauhan σε ανάρτηση της στα social media αναφέρει ότι έχασε 30 κιλά με Ozempic εξηγώντας ότι ένα τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος με τα φάρμακα GLP-1 είναι η δυσκοιλιότητα.

Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα αδειάζει την τροφή από τον γαστρεντερικό σωλήνα με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η κινητικότητα του εντέρου μπορεί να θυμίζει… κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μεγαλούπολη. Ωστόσο, υπάρχει λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Βεβαιωθείτε ότι προσλαμβάνετε άφθονες φυτικές ίνες», λέει η διατροφολόγος. Παρόλα αυτά, συμβουλεύει να μην προσθέσετε απότομα τεράστιες ποσότητες φυτικών ινών στα γεύματά σας, καθώς αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναστάτωση.

«Πολλοί πέφτουν με τα μούτρα στις φυτικές ίνες. Πίνουν ένα ποτήρι νερό και περιμένουν θαύματα. Ή ακόμα χειρότερα, παίρνουν τυχαία καθαρτικά επειδή το είδαν στο ίντερνετ», αναφέρει στην ανάρτησή της η ιδρύτρια του Ekaant Care. Σύμφωνα με την ειδικό χρειάζεται προσοχή.

Το «έξυπνο» κόλπο της διατροφολόγου κατά της δυσκοιλιότητας

  • Η Chauhan προτείνει να αναμείξετε δύο κουταλιές ψύλλιο (isabgol) –μια φυτική πηγή διαιτητικών ινών– με χυμό από κράνμπερι, ρόδι ή οποιονδήποτε άλλον χυμό της επιλογής σας.
  • Μόλις το μείγμα αποκτήσει μια υφή σαν ζελέ, κόψτε το σε μικρά κυβάκια.
  • Κατανάλωσε δύο κουταλιές από αυτό ως «επιδόρπιο» μετά τα γεύματά σας για καλύτερη πέψη.

3 επιπλέον συμβουλές για σωστή κινητικότητα εντέρου

  • Κατανάλωση περισσότερου νερού: Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη όταν αυξάνετε τις φυτικές ίνες.
  • Κατανάλωση πρωτεΐνης: Εξασφαλίστε επαρκή πρωτεΐνη για την υποστήριξη του μεταβολισμού.
  • Περπάτημα μετά το φαγητό: Λίγα λεπτά περπάτημα μετά το γεύμα βοηθούν ενεργά την κινητικότητα του εντέρου.

«Αν η κατάσταση γίνει επίμονη, επώδυνη ή πραγματικά άβολη, σταματήστε τα πειράματα και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Μην κάνετε πειράματα», προειδοποιεί η διατροφολόγος.

«Το Ozempic λειτουργεί εξαιρετικά όταν το σέβεσαι. Γυρίζει όμως μπούμερανγκ όταν του συμπεριφέρεσαι σαν να είναι μια απλή σύντομη οδός», κατέληξε.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο για απώλεια βάρoυς με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ):Τι εξετάζεται από το επόμενο έτος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot
περισσότερα
11:01 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

«Έχασα 23 κιλά και νίκησα τον προδιαβήτη»: Άνδρας εξηγεί πώς άλλαξε τον τρόπο ζωής του μετά από έμφραγμα που υπέστη στα 43

Για χρόνια, η καθημερινότητα ενός άνδρα περιστρεφόταν γύρω από πολύωρη καθιστική εργασία και π...
10:35 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Γυναίκα έχασε 73 κιλά χωρίς γυμναστήριο: Οι 7 τρόποι με τους οποίους το περπάτημα την βοήθησε στην απώλεια βάρους

Μια γυναίκα στα 22 της χρόνια είχε φτάσει τα 148 κιλά και δυσκολευόταν ακόμη και στις πιο απλέ...
11:08 , Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Μητέρα προειδοποιεί για ένα σύμπτωμα του καρκίνου που αγνόησαν οι γιατροί – «Νόμιζαν ότι ήταν άφθες»

Μια μικρή αλλοίωση στη γλώσσα, που αρχικά αποδόθηκε σε άφθες, εξελίχθηκε σε μια σοβαρή μάχη με...
11:00 , Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Από τα 80 στα 58 κιλά: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε βάρος παρά τις ορμονικές διαταραχές

Η απώλεια βάρους μπορεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις γυναίκες που ζουν με Σύνδρομο Πολυ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν