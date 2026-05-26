Γυναίκα που έχασε 30 κιλά με Ozempic αποκαλύπτει πώς αντιμετώπισε τη δυσκοιλιότητα

Η δυσκοιλιότητα είναι μία από τις πιο συχνές παρενέργειες των φαρμάκων GLP-1, όπως το Ozempic, για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος. Μια διατροφολόγος που έχασε 30 κιλά μοιράζεται τις συμβουλές και το καθημερινό trick που τη βοήθησε να βελτιώσει την κινητικότητα του εντέρου χωρίς υπερβολές και «πειράματα».

Απώλεια βάρους: Τα φάρμακα GLP-1 και οι πιθανές παρενέργειες

Από τη στιγμή που τα φάρμακα GLP-1 έγιναν γνωστά όχι μόνο για τη ρύθμιση του σακχάρου αλλά και για τη συμβολή τους στην απώλεια βάρους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για τη διαχείριση της υγείας και του βάρους τους. Οι ενέσεις αυτές μειώνουν την όρεξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια κιλών, ωστόσο συνοδεύονται και από παρενέργειες που δεν πρέπει να αγνοούνται.

Παρά τη δημοτικότητά τους, αρκετοί αντιμετωπίζουν τα GLP-1 ως μια εύκολη λύση για γρήγορο αδυνάτισμα, χωρίς να υιοθετούν παράλληλα υγιεινές συνήθειες διατροφής και άσκησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να ανακτούν το βάρος που έχασαν μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Η σύμβουλος διατροφής Aakanksha Chauhan, η οποία υποστηρίζει την σωστή και υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων GLP-1, μοιράστηκε μέσα από το Instagram συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Η δυσκοιλιότητα είναι η πιο συχνή παρενέργεια της λήψης φαρμάκων GLP-1, όπως είναι το Ozempic.

Πώς να αντιμετωπίσετε τη δυσκοιλιότητα κατά την απώλεια βάρους

Η Aakanksha Chauhan σε ανάρτηση της στα social media αναφέρει ότι έχασε 30 κιλά με Ozempic εξηγώντας ότι ένα τα πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιος με τα φάρμακα GLP-1 είναι η δυσκοιλιότητα.

Αυτό συμβαίνει επειδή το σώμα αδειάζει την τροφή από τον γαστρεντερικό σωλήνα με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, η κινητικότητα του εντέρου μπορεί να θυμίζει… κυκλοφοριακή συμφόρηση σε μεγαλούπολη. Ωστόσο, υπάρχει λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Βεβαιωθείτε ότι προσλαμβάνετε άφθονες φυτικές ίνες», λέει η διατροφολόγος. Παρόλα αυτά, συμβουλεύει να μην προσθέσετε απότομα τεράστιες ποσότητες φυτικών ινών στα γεύματά σας, καθώς αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αναστάτωση.

«Πολλοί πέφτουν με τα μούτρα στις φυτικές ίνες. Πίνουν ένα ποτήρι νερό και περιμένουν θαύματα. Ή ακόμα χειρότερα, παίρνουν τυχαία καθαρτικά επειδή το είδαν στο ίντερνετ», αναφέρει στην ανάρτησή της η ιδρύτρια του Ekaant Care. Σύμφωνα με την ειδικό χρειάζεται προσοχή.

Το «έξυπνο» κόλπο της διατροφολόγου κατά της δυσκοιλιότητας

Η Chauhan προτείνει να αναμείξετε δύο κουταλιές ψύλλιο (isabgol) –μια φυτική πηγή διαιτητικών ινών– με χυμό από κράνμπερι, ρόδι ή οποιονδήποτε άλλον χυμό της επιλογής σας .

. Μόλις το μείγμα αποκτήσει μια υφή σαν ζελέ, κόψτε το σε μικρά κυβάκια.

Κατανάλωσε δύο κουταλιές από αυτό ως «επιδόρπιο» μετά τα γεύματά σας για καλύτερη πέψη.

3 επιπλέον συμβουλές για σωστή κινητικότητα εντέρου

Κατανάλωση περισσότερου νερού : Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη όταν αυξάνετε τις φυτικές ίνες.

: Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη όταν αυξάνετε τις φυτικές ίνες. Κατανάλωση πρωτεΐνης : Εξασφαλίστε επαρκή πρωτεΐνη για την υποστήριξη του μεταβολισμού.

: Εξασφαλίστε επαρκή πρωτεΐνη για την υποστήριξη του μεταβολισμού. Περπάτημα μετά το φαγητό: Λίγα λεπτά περπάτημα μετά το γεύμα βοηθούν ενεργά την κινητικότητα του εντέρου.

«Αν η κατάσταση γίνει επίμονη, επώδυνη ή πραγματικά άβολη, σταματήστε τα πειράματα και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Μην κάνετε πειράματα», προειδοποιεί η διατροφολόγος.

«Το Ozempic λειτουργεί εξαιρετικά όταν το σέβεσαι. Γυρίζει όμως μπούμερανγκ όταν του συμπεριφέρεσαι σαν να είναι μια απλή σύντομη οδός», κατέληξε.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν διαιτολόγο για απώλεια βάρoυς με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.