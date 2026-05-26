Σαρακιώτης: Θα παραστώ απόψε στην εκδήλωση Τσίπρα – Bλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Σαρακιώτης
Στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο θα δώσει το «παρών» ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Action24.

Ερωτηθείς για πόσο καιρό θα μείνει ανεξάρτητος, είπε με νόημα ότι «θα δείξει το μέλλον» ενώ στη συνέχεια εξήγησε γιατί θα παραστεί στην σημερινή εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Σήμερα θα παραστώ στην εκδήλωση. Είμαι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ανεξάρτητος, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια. Δεν το κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε ό,τι άποψη και να εκφράσω θα είναι υποκειμενική.  Το γεγονός ότι σέβομαι και εκτιμώ την προσπάθειά του το δείχνει το παρελθόν μου,  και αναμένω και εγώ και πολλοί πολίτες τη νέα του πρόταση» τόνισε ο κ. Σαρακιώτης.

Ερωτηθείς εάν θα παραιτηθεί από βουλευτής, καθώς αυτός φαίνεται να είναι ο «όρος» που έχει τεθεί από την πλευρά του κ. Τσίπρα, απάντησε: «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια, προσπαθεί να προβάλλει αρχικά νέα πρόσωπα και αυτό είναι ευχάριστο και το ζητάει η κοινωνία.  Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανούν οι προθέσεις του και όλοι θα τοποθετηθούμε επί αυτού του ζητήματος».

12:01 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8: Δεν θα εκπλαγώ αν δω την Τουρκία να ανακηρύσσει παράνομη ΑΟΖ – Νομίζω ότι φεύγουμε από την περίοδο των ήρεμων νερών

Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και τις τελευ...
11:41 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – «Να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη»

Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε στον Άρειο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος...
11:35 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι εκλογές θα φέρουν θεαματική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό – Η προσπάθεια του 2015 «προδόθηκε από μέσα»

Τη θέση ότι δεν έχει τίποτα να μετανιώσει από τη συμμετοχή της στην περίοδο της «πρώτης φοράς ...
11:28 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούνιο – Η αναφορά στην «πολιτική Βαβέλ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στα δύο νέα κόμμα...
