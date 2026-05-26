Τηλεθέαση (25/5): Τα ποσοστά για το βράδυ της Δευτέρας – Στο 25,5% η σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Να μ' αγαπάς
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,2% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,1% . Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,5%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη το «MasterChef» με 14,4%.

Γενικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να μ’ αγαπάς 25,5%
2 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,2%
3 ALPHA Άγιος Έρωτας 19,1%
4 MEGA Μια νύχτα μόνο 14,6%
5 ANT1 Grand Hotel 13,7%
6 STAR MasterChef 11,5%
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 8,2%
8 ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό 7,7%
9 MEGA Έχω παιδιά 7,5%
10 ANT1 Γιατί ρε πατέρα; 6,8%
11 ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο 4%
12 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 3,4%

 

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Μπαμπά σ’ αγαπώ 19,5%
2 ALPHA Άγιος Έρωτας 16,9%
3 STAR MasterChef 14,4%
4 ALPHA Να μ’ αγαπάς 14,1%
5 MEGA Μια νύχτα μόνο 10%
6 MEGA Έχω παιδιά 9,3%
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 8,7%
8 ANT1 Grand Hotel 7,6%
9 ANT1 Γιατί ρε πατέρα; 6,3%
10 ΣΚΑΪ Στο χιλιοστό 5,9%
11 OPEN Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,2%
12 ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο 3,4%

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του πνεύμονα: Πρωτοποριακή κλινική μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα

ΕΟΦ: Προσοχή στην παράνομη διαφήμιση σκευασμάτων απώλειας βάρους-Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ):Τι εξετάζεται από το επόμενο έτος

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Κβαντική μεταεπιφάνεια: Ενισχύει την ευαισθησία ανίχνευσης τεραχέρτς (THz) μέσω του ενδοεπίπεδου φωτοηλεκτρικού φαινομένου

Οι χάκερ μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται την «προσωπικότητα» των chatbot
περισσότερα
10:24 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Τηλεθέαση (25/5): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η «μάχη» για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλ...
09:00 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Με το PADU app, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σου επιστρέφει σε κάθε αγορά δώρα...
08:00 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Το μυστικό του πατέρα» – Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις – Από τη συγγραφέα Sara Blaedel

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγο...
07:26 , Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (26/5)

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ο τέταρτος...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν