Τηλεθέαση (25/5): Τα ποσοστά για το βράδυ της Δευτέρας – Στο 25,5% η σειρά «Να μ’ αγαπάς»

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 25,5%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,2% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,1% . Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,5%, με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη το «MasterChef» με 14,4%.
Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|25,5%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,2%
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|19,1%
|4
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|14,6%
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|13,7%
|6
|STAR
|MasterChef
|11,5%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|8,2%
|8
|ΣΚΑΪ
|Στο χιλιοστό
|7,7%
|9
|MEGA
|Έχω παιδιά
|7,5%
|10
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα;
|6,8%
|11
|ΕΡΤ1
|Από ήλιο σε ήλιο
|4%
|12
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|3,4%
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|19,5%
|2
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|16,9%
|3
|STAR
|MasterChef
|14,4%
|4
|ALPHA
|Να μ’ αγαπάς
|14,1%
|5
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10%
|6
|MEGA
|Έχω παιδιά
|9,3%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|8,7%
|8
|ANT1
|Grand Hotel
|7,6%
|9
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα;
|6,3%
|10
|ΣΚΑΪ
|Στο χιλιοστό
|5,9%
|11
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,2%
|12
|ΕΡΤ1
|Από ήλιο σε ήλιο
|3,4%