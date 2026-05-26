Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (26/5)

Η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στο Ρολάν Γκαρός, καθώς και ο τέταρτος τελικός της A1 χάντμπολ γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

13:30 HBO Max Μαρία Σάκκαρη-Λίντα Νόσκοβα Ρολάν Γκαρός Τένις

14:30 Eurosport Στέφανος Τσιτσιπάς- Αλεξάντρ Μουλέρ Ρολάν Γκαρός Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 γυναικών

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A

*Οι ώρες στην έναρξη των αγώνων του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη είναι κατά προσέγγιση, καθώς το πότε ακριβώς θα γίνει το πρώτο σερβίς στα ματς εξαρτάται από την εξέλιξη των αγώνων που προηγήθηκαν