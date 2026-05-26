MasterChef: Ο Πέτρος κέρδισε τη Silver Εβδομάδα και το έπαθλο των 20.000 ευρώ – Δείτε το βίντεο

Σε μια μάχη που κρίθηκε κυριολεκτικά στον πόντο, ο Πέτρος Ελευθεριάδης βγήκε ο μεγάλος νικητής της Silver Εβδομάδας, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ, στον μεγάλο τελικό του MasterChef που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του STAR το βράδυ της Δευτέρας 25/5.

«Στον πόντο κρίθηκε η μία προσπάθεια από την άλλη», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Κοντιζάς, για τη μάχη ανάμεσα στον Πέτρο και τον άλλο φιναλίστ Χρήστο Μουσιάρη.

Η αγωνία κορυφώθηκε τη στιγμή της ανακοίνωσης της βαθμολογίας, με τον Πέτρο να συγκεντρώνει συνολικά 30/40 από τους τρεις κριτές και τον καλεσμένο chef Γρηγόρη Κική, ενώ ο Χρήστος ακολούθησε με 29/40.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το 30. Θα μπορούσε να είναι και λίγο παραπάνω, γιατί κάποια πράγματα θα μπορούσα να τα είχα προσέξει καλύτερα. Παρ’ όλα αυτά ήταν πάρα πολύ απαιτητικό το πιάτο», δήλωσε ο Πέτρος μετά την ανακοίνωση του πρώτου αποτελέσματος.

«Χαίρομαι που κατάφερα να το φτάσω σε αυτό το επίπεδο και γενικότερα ότι έβγαλα το πιάτο αυτού του σεφ νομίζω ότι είναι τιμή και δική μου και του Χρήστου που το μαγειρέψαμε και που το είδαν», πρόσθεσε.

