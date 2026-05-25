MasterChef 10: Ποιος θα κερδίσει το Silver Έπαθλο των 20.000 ευρώ;

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

MasterChef
Μετά από τρεις ημέρες απαιτητικών μαγειρικών δοκιμασιών στην εβδομάδα του Silver Επάθλου, ο Χρήστος Μουσιάρης και ο Πέτρος Ελευθεριάδης κατάφεραν να ξεχωρίσουν και απόψε, Δευτέρα 25 Μαΐου, διεκδικούν επάξια το τρίτο μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στο MasterChef 10, το Silver Έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Στο τέλος της βραδιάς ένας από τους δύο θα είναι ο νικητής του φετινού Silver Επάθλου! 

Όλα θα κριθούν από αυτό που κρύβει η καμπάνα, που θα αντικρίσουν  στην κουζίνα του MasterChef 10, καθώς η δοκιμασία που θα αναδείξει τον φετινό νικητή του Silver Επάθλου είναι η Αντιγραφή Πιάτου.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι o Γρηγόρης Κικής, ένας από τους πιο ταλαντούχους εκπροσώπους της νέας γενιάς της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας και ο νεότερος Έλληνας chef που έχει τιμηθεί με αστέρι Michelin!

Οι τρεις chef κριτές και ο εκλεκτός καλεσμένος τους θα ζητήσουν από τους δύο φιναλίστ να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το πιάτο που θα κληθούν να μαγειρέψουν.

Στους πάγκους τους θα βρουν τη συνταγή και όλα τα απαραίτητα υλικά. Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους, για αυτό το πολύ ιδιαίτερο και απαιτητικό πιάτο, θα είναι 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ο Χρήστος και ο Πέτρος δεν έχουν τίποτα να χάσουν και γι’αυτό θα τα δώσουν όλα, αφού η συγκεκριμένη δοκιμασία θα καθορίσει ποιος θα κατακτήσει το φετινό Silver Έπαθλο!

Χρήστος ή Πέτρος; Ποιος από τους δύο θα χαμογελάσει πλατιά στο τέλος της βραδιάς;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Δευτέρα 25.5.26:

