«Έριξαν οπλισμό αξίας ενός δισ. και προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές»: Αναλυτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα του ρωσικού «Oreshnik»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για τρίτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο «Oreshnik» εναντίον της Ουκρανίας, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης στο Κίεβο και την περιφέρειά του τη νύχτα της 24ης Μαΐου. Ειδικοί που μίλησαν στο Вот Так εκτίμησαν το πιθανό κόστος της επίθεσης, εξήγησαν γιατί η χρήση του πυραύλου δεν είχε ουσιαστικό στρατιωτικό αποτέλεσμα και έθεσαν ερωτήματα για την ακρίβειά του.

«Επίθεση του ενός δισ. χωρίς αποτέλεσμα»

Ο πολιτικός αναλυτής Όλεχ Σαακιάν εκτίμησε ότι οι πόροι που χρησιμοποίησε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν δυσανάλογοι σε σχέση με το αποτέλεσμα.

«Περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ήταν το κόστος παραγωγής όλου του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε μέσα σε μία νύχτα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Αποδιοργανώθηκε η ουκρανική αμυντική βιομηχανία; Όχι. Διαλύθηκε η ουκρανική στρατιωτικοπολιτική διοίκηση; Όχι. Κατέρρευσε ψυχολογικά η κοινωνία; Κάθε άλλο», δήλωσε.

«Τα αποτελέσματα, από στρατιωτική και πολιτική άποψη, ήταν μηδενικά», πρόσθεσε.

Πόσο κοστίζει ο «Oreshnik»

Η ακριβής αξία του ίδιου του πυραύλου παραμένει άγνωστη, καθώς πρόκειται ακόμη για πειραματικό οπλικό σύστημα, σημείωσε ο ειδικός της Defense Express, Βαλέρι Ριάμπιχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημόσιες εκτιμήσεις βασίζονται σε συγκρίσεις με άλλους ρωσικούς πυραύλους.

«Ο πύραυλος “Yars” μπορεί να κοστίζει περίπου 50 έως 60 εκατομμύρια δολάρια και ο “Oreshnik” αποτελεί ουσιαστικά μια μικρότερη εκδοχή του. Αν ο “Yars” έχει τρία στάδια, αυτός έχει δύο. Άρα θεωρείται φθηνότερος. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για πειραματικό μοντέλο, η πραγματική τιμή μπορεί να είναι πολλαπλάσια», εξήγησε.

As Russians complain they are under-armed at the front, the Kremlin cares less and less about them and MORE about propaganda spectacles such as yesterday’s $1billion attack on Kyiv. The Oreshnik portion of the attack alone cost Putin over $40,000,000, and merely destroyed some… pic.twitter.com/3RRWsvZdN0 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 25, 2026

«Κατέστρεψαν τρία γκαράζ»

Κατά τον Ριάμπιχ, στη μη πυρηνική του μορφή ο «Oreshnik» έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα.

«Η πραγματική στρατιωτική χρήση του “Oreshnik” δεν δικαιολογείται ούτε από πλευράς κόστους-αποτελέσματος ούτε από πλευράς ακρίβειας, καθώς ο πύραυλος δεν μπορεί να θεωρηθεί υψηλής ακρίβειας», ανέφερε.

Ο Σαακιάν υποστήριξε επίσης ότι το πλήγμα απέτυχε όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και προπαγανδιστικά.

«Ο “Oreshnik”, με τον οποίο κατέστρεψαν συνολικά τρία γκαράζ, δεν εντυπωσίασε απολύτως κανέναν. Αυτή η μαζική επίθεση δεν έφερε αποτελέσματα ούτε στην πραγματική διάσταση του ρωσοουκρανικού πολέμου ούτε στη συμβολική, από άποψη επίδειξης ισχύος», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτήματα για την ακρίβεια του πυραύλου

Ο Σαακιάν εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα της επίθεσης δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ακρίβεια του συστήματος.

«Δεν θα υποτιμούσα τους Ρώσους, αλλά θεωρώ ότι δεν στόχευαν γκαράζ στη Μπιλά Τσέρκβα. Προφανώς κάτι πήγε στραβά και το ακριβότερο ρωσικό όπλο που χρησιμοποιείται σήμερα στον πόλεμο δεν έφτασε ποτέ στον στόχο που είχε σχεδιαστεί», δήλωσε.

Τι συνέβη στην επίθεση κατά του Κιέβου

Τη νύχτα της 24ης Μαΐου, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου και της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Museum of Chornobyl in Kyiv, Destroyed but russian missiles. pic.twitter.com/Rsat4X2ji6 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) May 25, 2026

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε τη νύχτα «φρικτή», ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε όλες τις συνοικίες της πόλης.

Στην περιοχή Σεβτσένκιβσκι, τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε μετά από πλήγμα.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης χρησιμοποιήθηκε και ο πύραυλος «Oreshnik», όπως επιβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Ο πύραυλος έπληξε την πόλη Μπιλά Τσέρκβα στην περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε συγκρότημα γκαράζ και σε κτίρια επιχείρησης.

Πρόκειται για την τρίτη γνωστή χρήση του «Oreshnik» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η πρώτη είχε καταγραφεί στις 21 Νοεμβρίου 2024 κατά την επίθεση στο Ντνίπρο και η δεύτερη στις 9 Ιανουαρίου 2026, σε πλήγματα κατά του Κιέβου και του Λβιβ.