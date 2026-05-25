Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί σε τροχαίο ένας 16χρονος και ένας 18χρονος

Ανείπωτη τραγωδία στη Λέσβο, καθώς δύο νέοι (16 και 18 ετών) έχασαν τη ζωή τους σε θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή της Παναγιούδας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ο 16χρονος και ο 18χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.