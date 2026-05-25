Bανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Έσπασαν τα γυαλιά του ποιητή – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

άγαλμα, Κωνσταντίνος Καβάφης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, βανδαλισμός
άγαλμα, Κωνσταντίνος Καβάφης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, βανδαλισμός
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λιγότερο από έναν μήνα από την τοποθέτησή του.

Τη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει ότι έχει σπάσει και έχει αφαιρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα γυαλιά του ποιητή.

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη… Η Ελλάδα της ντροπής, της κατεδαφισμένης νεοκλασσικής ομορφιάς, η Ελλάδα του ουρανοξύστη της Γλυφάδας και των καζίνο που θα τρώνε τα λεφτά των ηλιθίων, η Ελλάδα που αφήνει να φεύγουν τα παιδιά της για άλλους τόπους, η Ελλάδα του εγκλήματος των Τεμπών, η Ελλάδα των ψεμάτων απο όλους και της ατιμωρησίας που μας πληγώνει και μας κάνει να δακρύζουμε» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram. 

Δείτε την φωτογραφία με τα σπασμένα γυαλιά του Κωνσταντίνου Καβάφη:

άγαλμα, Κωνσταντίνος Καβάφης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, βανδαλισμός

Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη

Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου και δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στον Δήμο Αθηναίων, που φιλοδοξεί να εντάξει τον ποιητή οργανικά στον αστικό ιστό, όχι ως μνημείο από απόσταση, αλλά ως μια ζωντανή παρουσία μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Η πρόταση του γλύπτη αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή. Το γλυπτό φωτίζεται από τη σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ, σε μια μελέτη φωτισμού, που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.

Η μορφή του Καβάφη αντλεί έμπνευση από φωτογραφία του αρχείου Καβάφη, που τον απεικονίζει καθιστό σε ανάκλιντρο στο διαμέρισμά του στην οδό Λέψιους 10, στην Αλεξάνδρεια, γύρω στο 1930, ενώ στοιχεία όπως τα γυαλιά του, ενσωματώθηκαν χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, με βάση αυθεντικά αντικείμενα.

άγαλμα, Κωνσταντίνος Καβάφης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Το γλυπτό του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνομιλεί με την ιστορία, όμως ανήκει στο παρόν. Ένας Καβάφης όχι αποστασιοποιημένος, αλλά παρών στο βλέμμα, στη στάση και την εμπειρία του δημόσιου χώρου. Με αυτό, η Αθήνα τιμά έναν κορυφαίο δημιουργό, συνεχίζοντας μια ευρωπαϊκή παράδοση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το άγαλμα του Φερνάντο Πεσόα στη Λισαβόνα, το μπρούτζινο άγαλμα του Τζέιμς Τζόις στην Τεργέστη, το άγαλμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στην Κοπεγχάγη, καθώς και γλυπτά αφιερωμένα στον Όσκαρ Ουάιλντ στο Λονδίνο, στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στη Μαδρίτη, στον Φραντς Κάφκα στην Πράγα και στον Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.

Προπλάσματα του γλυπτού του Καβάφη εκτίθενται στην Αθήνα, στο Αρχείο Καβάφη στην οδό Φρυνίχου, καθώς και στην Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο πόλεις που καθόρισαν το αποτύπωμά του.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Μόνο 1 στα 5 καινοτόμα φάρμακα φτάνει στους Έλληνες ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Αρχίζει η υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά

Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ): Έως και τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-...

Πώς να ενεργοποιήσετε και να διαμορφώσετε το νέο σας iPad

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε
περισσότερα
19:12 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων το τροχαίο με εγκατάλειψη που ση...
19:06 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Μικρολίμανο: Γνωστός τράπερ στο «κάδρο» των ερευνών – Ήταν με τον «Τίτι» – ΒΙΝΤΕΟ

Το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μικρολίμανο, όταν ένας 4...
18:57 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ζάκυνθος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό άνδρα από τον γκρεμό στο Ναυάγιο – ΦΩΤΟ

Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Ζάκυνθο, για τον απεγκλωβισμό ενός άνδ...
18:41 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Κρήτη: Βίντεο από την στιγμή που η μητέρα της 3χρονης ψάχνει ταξί – Οι μαρτυρίες και η έρευνα

Ενώ το τρίχρονο κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν