Bανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Έσπασαν τα γυαλιά του ποιητή – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, λιγότερο από έναν μήνα από την τοποθέτησή του.

Τη είδηση γνωστοποίησε ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία που δείχνει ότι έχει σπάσει και έχει αφαιρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τα γυαλιά του ποιητή.

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη… Η Ελλάδα της ντροπής, της κατεδαφισμένης νεοκλασσικής ομορφιάς, η Ελλάδα του ουρανοξύστη της Γλυφάδας και των καζίνο που θα τρώνε τα λεφτά των ηλιθίων, η Ελλάδα που αφήνει να φεύγουν τα παιδιά της για άλλους τόπους, η Ελλάδα του εγκλήματος των Τεμπών, η Ελλάδα των ψεμάτων απο όλους και της ατιμωρησίας που μας πληγώνει και μας κάνει να δακρύζουμε» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram.

Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου είναι έργο του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου και δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στον Δήμο Αθηναίων, που φιλοδοξεί να εντάξει τον ποιητή οργανικά στον αστικό ιστό, όχι ως μνημείο από απόσταση, αλλά ως μια ζωντανή παρουσία μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Η πρόταση του γλύπτη αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος, από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο, που επιτρέπει στον επισκέπτη να καθίσει δίπλα στον ποιητή. Το γλυπτό φωτίζεται από τη σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ, σε μια μελέτη φωτισμού, που βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.

Η μορφή του Καβάφη αντλεί έμπνευση από φωτογραφία του αρχείου Καβάφη, που τον απεικονίζει καθιστό σε ανάκλιντρο στο διαμέρισμά του στην οδό Λέψιους 10, στην Αλεξάνδρεια, γύρω στο 1930, ενώ στοιχεία όπως τα γυαλιά του, ενσωματώθηκαν χάρη σε σύγχρονες τεχνολογίες τρισδιάστατης σάρωσης και εκτύπωσης, με βάση αυθεντικά αντικείμενα.

Το γλυπτό του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνομιλεί με την ιστορία, όμως ανήκει στο παρόν. Ένας Καβάφης όχι αποστασιοποιημένος, αλλά παρών στο βλέμμα, στη στάση και την εμπειρία του δημόσιου χώρου. Με αυτό, η Αθήνα τιμά έναν κορυφαίο δημιουργό, συνεχίζοντας μια ευρωπαϊκή παράδοση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το άγαλμα του Φερνάντο Πεσόα στη Λισαβόνα, το μπρούτζινο άγαλμα του Τζέιμς Τζόις στην Τεργέστη, το άγαλμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στην Κοπεγχάγη, καθώς και γλυπτά αφιερωμένα στον Όσκαρ Ουάιλντ στο Λονδίνο, στον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στη Μαδρίτη, στον Φραντς Κάφκα στην Πράγα και στον Φρεντερίκ Σοπέν στη Βαρσοβία.

Προπλάσματα του γλυπτού του Καβάφη εκτίθενται στην Αθήνα, στο Αρχείο Καβάφη στην οδό Φρυνίχου, καθώς και στην Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στις δύο πόλεις που καθόρισαν το αποτύπωμά του.