Ρόδος: Ο 14χρονος ήπιε αναψυκτικό και όχι αλκοόλ, λένε ο παππούς και ο πατριός – Για τον Ιούνιο του 2027 αναβλήθηκε η δίκη

Δήμητρα Κόκκορη

Αναβολή για τον Ιούνιο του 2027 στη δίκη του παππού, του πατριού και της υπεύθυνης καταστήματος στη Ρόδο, που κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ σε 14χρονο, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η οικογένεια από τη Βρετανία βρίσκεται για διακοπές στη Ρόδο, όταν ο πατριός, ο παππούς και ο 14χχρονος πήγαν το βράδυ του Σαββάτου σε ένα μαγαζί. Ο ανήλικος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και πήρε εξιτήριο λίγη ώρα μετά.

Τι υποστήριξαν ο παππούς και ο πατριός

Οι συγγενείς του υποστήριξαν ότι το αγόρι ήπιε αναψυκτικό και όχι αλκοόλ, ενώ σημειώνουν ότι ενδέχεται να έπαθε τροφική δηλητηρίαση και γι’ αυτόν τον λόγο να αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αναμένεται το αποτέλεσμα των αιματολογικών εξετάσεων του 14χρονου, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν είχε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ενόψει και αυτών των αποτελεσμάτων, η δίκη του παππού, του πατριού και της υπεύθυνης καταστήματος αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027.

Οι διώξεις

Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος, και συγκεκριμένα για τον 34χρονο πατριό και τον 59χρονο παππού για το αδίκημα της έκθεσης και για την 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

