Ρόδος: Συνελήφθησαν παππούς, πατριός και ιδιοκτήτρια μαγαζιού γιατί επέτρεψαν σε 14χρονο να πιει αλκοόλ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου οι αστυνομικές Αρχές στη Ρόδο, έπειτα από τη μεταφορά ενός 14χρονου στο νοσοκομείο του νησιού, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 34χρονο πατριό και τον 58χρονο παππού του ανήλικου -όλοι τους Βρετανοί- όπως και της 52χρονης υπεύθυνης ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή, οι δύο ενήλικες Βρετανοί, που βρίσκονται στο νησί για διακοπές, πήγαν το βράδυ του Σαββάτου σε ένα μαγαζί μαζί με τον ανήλικο, όπου κατανάλωσαν μπύρες. Αλκοόλ κατανάλωσε και ο ανήλικος, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, απ’ όπου εξήλθε λίγες ώρες αργότερα και είναι καλά στην υγεία του.

Χθες οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, που άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου, οι μεν πατριός και παππούς για το αδίκημα της έκθεσης και η 52χρονη για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικο.

 

