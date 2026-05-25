Ιωάννινα: Πώς αποκαλύφθηκε υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών στην Κακαβιά

Άννα Δόλλαρη

Κοινωνία

Το σημείο εντοπισμού του διακινητή
Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς την συγκεκριμένη υπόθεση
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ακόμη μία υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών αποκαλύφθηκε στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Β’ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, προχώρησαν στον έλεγχο 8θέσιου οχήματος που επιχειρούσε να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, με οδηγό αλλοδαπό άνδρα.

Κατά τη διάρκεια του ενδελεχούς ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος αλλοδαπή γυναίκα, η οποία ήταν κρυμμένη στον χώρο των επιβατών και καλυμμένη με κουβέρτες, με σκοπό να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αστυνομικές Αρχές.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη είσοδό της στη χώρα.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια, ενώ η αλλοδαπή συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της παράνομης πράξης, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: epiruspost

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Καθυστερήσεις έως 2 χρόνια για νέα φάρμακα στην Ελλάδα – Μόνο 1 στα 5 φτάνουν στους ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Κληρονομικό δίκαιο: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τις αλλαγές στις διατάξεις

Σοφία Ζαχαράκη: «Το δημογραφικό αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στα σχολεία»

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε

Πλέον μπορείτε να προσθέσετε το ChatGPT στο PowerPoint
περισσότερα
16:10 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πάτρα: Άγρια ληστεία στην πλατεία Μπακογιάννη – Ηλικιωμένο ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του – Σκληρές εικόνες

Τα ουρλιαχτά ενός ηλικιωμένου ζευγαριού «έσπασαν» την ησυχία του μεσημεριού στην πλατεία Μπακο...
16:05 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση της κόρης της για το τελευταίο «αντίο»

Σε ηλικία μόλις 55 ετών, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε τη τελευταία της πνοή πριν από λίγες ώρες, ύ...
15:29 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Την Τετάρτη απολογείται ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Οι ισχυρισμοί του και τα νέα στοιχεία

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη...
15:23 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Άγρια επίθεση σε βάρος άνδρα στα Ιωάννινα: Τον ξυλοκόπησαν, τον μαχαίρωσαν και τον λήστεψαν στη μέση του δρόμου

Άγρια επίθεση σε έναν άνδρα εξαπέλυσε μία ομάδα αλλοδαπών, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, το β...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν