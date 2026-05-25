Ιωάννινα: Πώς αποκαλύφθηκε υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών στην Κακαβιά

Ακόμη μία υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών αποκαλύφθηκε στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς, σε συνεργασία με το Β’ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δελβινακίου, προχώρησαν στον έλεγχο 8θέσιου οχήματος που επιχειρούσε να εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, με οδηγό αλλοδαπό άνδρα.

Κατά τη διάρκεια του ενδελεχούς ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του οχήματος αλλοδαπή γυναίκα, η οποία ήταν κρυμμένη στον χώρο των επιβατών και καλυμμένη με κουβέρτες, με σκοπό να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αστυνομικές Αρχές.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για τη νόμιμη είσοδό της στη χώρα.

Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια, ενώ η αλλοδαπή συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της παράνομης πράξης, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: epiruspost