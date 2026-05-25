Κρήτη-ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληροφορίες για τους 20 συλληφθέντες – Οι έφοδοι σε ΚΥΔ και λογιστικά γραφεία

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ευρωπαϊκή εισαγγελία
Ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος είναι ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες στην Κρήτη, όπου πραγματοποιείται από το πρωί της Δευτέρας (25/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος, τα μέλη του οποίου κατάφερναν με παράνομους τρόπους να εξασφαλίζουν επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα του ελληνικού FBI, που οδήγησε στη σημερινή επιχείρηση, φαίνεται πως έβγαλε «λαβράκια», με τις αρχές να έχουν περάσει χειροπέδες σε 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνους Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, οι οποίοι θεωρούνται μάλιστα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής ομάδας.

Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από ταυτόχρονες εφόδους σε Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε Ηράκλειο, Ιεράπετρα και Ρέθυμνο, αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο, το οποίο φαίνεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του CRETA24, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού δήμου. 

Σημειώνεται πως μεταξύ των εφόδων που πραγματοποιήθηκαν σε ΚΥΔ, ήταν και αυτή σε ένα στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα κοντά στον Άγιο Ιωάννη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τόσο τον ιδιοκτήτη του, όσο και την υπεύθυνη του κέντρου.

Πώς δρούσαν

Το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ.

Ανάμεσα στο λογιστικό γραφείο και τα ΚΥΔ, φέρεται να υπήρχε στενή «συνεργασία». Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας η απάτη στήθηκε με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΥΔ και στη συνέχεια στο «παιχνίδι» έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφερναν να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολουθούσε η «μοιρασιά», με τους οργανωτές του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπρατταν οι παραγωγοί.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στη δικογραφία που σχηματίζεται για την υπόθεση εμπλέκονται πολύ περισσότερα άτομα.

