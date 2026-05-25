Συναγερμός στο Τόκιο: Άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε εμπορικό κέντρο – Περίπου 20 τραυματίες

Πανικός επικράτησε τη Δευτέρα σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, όταν ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην κοσμοπολίτικη και τουριστική συνοικία Γκίνζα, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές, αναφέρει ο Guardian.

UPDATE: Tokyo Ginza – More footage shows heavy emergency response near GINZA SIX after tear gas/pepper spray incident during foreign nationals' fight. ~25 affected, several hospitalized. Suspect still on the run as police search intensifies. Area fully cordoned off.

Η επίθεση στο ΑΤΜ και η κινητοποίηση των αρχών

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο δήλωσε ότι ένας άνδρας ψέκασε μια ουσία σε ένα ΑΤΜ που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου.

Αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας επιβεβαίωσε ότι «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Η κινητοποίηση ήρθε έπειτα από αναφορές για μια έντονη «οσμή».

Ο δρόμος μπροστά από το εμπορικό κέντρο αποκλείστηκε αμέσως από την αστυνομία, με τα πυροσβεστικά οχήματα να σχηματίζουν ουρές, αν και οι καταναλωτές συνέχισαν να μπαινοβγαίνουν στο κτίριο χρησιμοποιώντας τις πλαϊνές εισόδους.

BREAKING : Tokyo Ginza: Man sprayed tear gas/pepper spray during fight between foreign nationals near GINZA SIX. ~25 people affected, several hospitalized. Area swarmed by police, ambulances & helicopters. Suspect fled.Police search underway.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο ανθρώπους να απομακρύνονται με φορεία και να μεταφέρονται σε ασθενοφόρο.

Την ίδια στιγμή, πυροσβέστες και αξιωματούχοι ντυμένοι με ειδικές στολές προστασίας από χημικά οδηγούσαν πολίτες από το εμπορικό κέντρο σε εξειδικευμένα βανάκια προκειμένου να τους εξετάσουν.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK, οι τραυματισμοί φαίνεται να είναι ελαφρείς.

Μαρτυρίες

Μια 70χρονη γυναίκα που βρισκόταν στο εμπορικό κέντρο περιέγραψε στο δίκτυο NHK ότι ο λαιμός της άρχισε να την «τσούζει και να πονάει» καθώς πλησίαζε στο ΑΤΜ.

«Μέχρι να φτάσω, η αναταραχή είχε ήδη ξεκινήσει και σκέφτηκα ότι μπορεί να είχε ξεσπάσει κάποια μικρή φωτιά ή κάτι παρόμοιο», δήλωσε.

«Μόλις μπήκα στη γωνία με το ΑΤΜ, ένιωσα τον λαιμό μου να με ξύνει, σχεδόν να μουδιάζει», ανέφερε.

Ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.

Η εγκληματικότητα στην Ιαπωνία

Το βίαιο έγκλημα είναι σχετικά σπάνιο στην Ιαπωνία, η οποία διατηρεί χαμηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών και μερικούς από τους πιο αυστηρούς νόμους περί οπλοκατοχής παγκοσμίως.

Ωστόσο, σημειώνονται περιστασιακές επιθέσεις με μαχαίρι, ακόμη και πυροβολισμοί, με πιο χαρακτηριστική τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε το 2022.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε εργοστάσιο στην κεντρική Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε επίσης ψεκαστεί ένα απροσδιόριστο υγρό.

Η χώρα παραμένει βαθιά συγκλονισμένη από τη μνήμη της μεγάλης επίθεσης στο μετρό το 1995, όταν μέλη της αίρεσης Αούμ Σινρίκιο απελευθέρωσαν αέριο σαρίν σε τρένα, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και προκαλώντας ασθένεια σε περισσότερους από 5.800.