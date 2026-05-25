Παρασκευάς Άντζας: Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα (25/5), σε ηλικία 49 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26.05.2026) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας. Το “παρών” θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Αυγούστου 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στον Πανδραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε, μέχρι το 2003, 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ.

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τελικά, το υπόλοιπο της περιόδου 2003-04 αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας. Τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε το 2007 παραμένοντας για δύο χρόνια, μέχρι το 2009, όταν και αποχώρησε από την ενεργό δράση, απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.