Παρασκευάς Άντζας: Την Τρίτη στη Δράμα η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Παρασκευάς Άντζας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Θλίψη σκόρπισε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, Δευτέρα (25/5), σε ηλικία 49 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Όπως έγινε γνωστό, η εξόδιος ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού θα τελεστεί αύριο Τρίτη (26.05.2026) στις 17:00 στο Μοναστηράκι Δράμας. Το “παρών” θα δώσουν συγγενείς, φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άντζας

Ο Παρασκευάς Άντζας γεννήθηκε στη Δράμα, στις 18 Αυγούστου 1976. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στον Πανδραμαϊκό, ο οποίος τότε αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από την Ξάνθη, ενώ το 1998 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, τη φανέλα του οποίου φόρεσε, μέχρι το 2003, 102 φορές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, σημειώνοντας ένα γκολ.

Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τους “ερυθρόλευκους”, Στα μέσα της περιόδου 2003-04 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ενώ ήταν βασικό του στέλεχος όπως και της εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε προκριθεί στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία, ανακοινώνοντας αρχικά ότι αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Τελικά, το υπόλοιπο της περιόδου 2003-04 αγωνίστηκε στη Δόξα Δράμας. Τα επόμενα τρία χρόνια φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ξάνθης. Στον Ολυμπιακό επέστρεψε το 2007 παραμένοντας για δύο χρόνια, μέχρι το 2009, όταν και αποχώρησε από την ενεργό δράση, απόφαση που ανακοίνωσε στις 5 Μαΐου 2009. Στην καριέρα του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα.

Το ντεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα εναντίον του Βελγίου (1-0), που διεξήχθη στη Λάρνακα, υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου. Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον μαθηματικό αποκλεισμό από τη συνέχεια της τελικής φάσης του Euro 2008. Με τη γαλανόλευκη φανέλα αγωνίστηκε 26 φορές, ενώ υπήρξε βασικό στέλεχος της εθνικής Ελπίδων που έλαβε μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Ελπίδων (Κ-21) το 1998, εναντίον της Ισπανίας.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Καθυστερήσεις έως 2 χρόνια για νέα φάρμακα στην Ελλάδα – Μόνο 1 στα 5 φτάνουν στους ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Κληρονομικό δίκαιο: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τις αλλαγές στις διατάξεις

Σοφία Ζαχαράκη: «Το δημογραφικό αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στα σχολεία»

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε

Πλέον μπορείτε να προσθέσετε το ChatGPT στο PowerPoint
περισσότερα
16:10 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Πάτρα: Άγρια ληστεία στην πλατεία Μπακογιάννη – Ηλικιωμένο ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του – Σκληρές εικόνες

Τα ουρλιαχτά ενός ηλικιωμένου ζευγαριού «έσπασαν» την ησυχία του μεσημεριού στην πλατεία Μπακο...
16:05 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση της κόρης της για το τελευταίο «αντίο»

Σε ηλικία μόλις 55 ετών, η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε τη τελευταία της πνοή πριν από λίγες ώρες, ύ...
15:50 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Ιωάννινα: Πώς αποκαλύφθηκε υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών στην Κακαβιά

Ακόμη μία υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών αποκαλύφθηκε στον Συνοριακό Σταθμό Κακαβιάς, ...
15:29 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Την Τετάρτη απολογείται ο 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – Οι ισχυρισμοί του και τα νέα στοιχεία

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν