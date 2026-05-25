Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της φιέστας για την κατάκτηση της Euroleague στον Πειραιά – «Το πάρτι της ζωής μας»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, παρακάμερα, φιέστα, Euroleague, Πειραιά
Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026, κατακτώντας την Euroleague για τέταρτη φορά στην ιστορία του, μετά τη νίκη του με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας, που έγινε στο «Telekom Center Athens», παρουσία 18.000 φιλάθλων της ομάδας του Πειραιά, που ώθησαν το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στον μεγάλο θρίαμβο επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μετά το φινάλε του τελικού, ο κόσμος του Ολυμπιακού βγήκε στους δρόμους και γέμισε ασφυκτικά την Πλατεία Κοραή στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου είχε στηθεί μια μεγάλη γιορτή, προκειμένου οι “ερυθρόλευκοι” να πανηγυρίσουν τον ευρωπαϊκό τίτλο που κατέκτησαν.

Ομάδα και κόσμος έγιναν ένα και στον Πειραιά υπήρχε ένα τεράστιο πάρτι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5), με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να συγκεντρώνει τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς, όπως τις κατέγραψε η “ερυθρόλευκη” κάμερα που ακολουθούσε το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στα επινίκια.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

