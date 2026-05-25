Δήμαρχος Πάτμου για Τραϊανό Δέλλα: «Όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί»

Ο δήμαρχος Πάτμου, Νικήτας Τσαμπαλάκης, αναφέρθηκε με μία συγκλονιστική ανάρτησή του στο Facebook σε ένα περιστατικό που είδε πριν από λίγους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όταν ο Τραϊανός Δέλλας μετέφερε στην αγκαλιά του την Γωγώ Μαστροκώστα στο αυτοκίνητο.

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης περιέγραψε την εικόνα που είδε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, όπου είχε πάει για να δει έναν ασθενή από την Πάτμο.

«Πριν από λίγους μήνες, βρέθηκα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να επισκεφτώ έναν Πάτμιο που νοσηλευόταν. Περιμένοντας το ασανσέρ στο ισόγειο, είδα μια γυναίκα μόνη σε ένα καροτσάκι. Πολύ αδύναμη, εξαντλημένη, με εκείνο το βλέμμα των ανθρώπων που παλεύουν σιωπηλά με τον πόνο. Και τότε συνέβη κάτι που χαράχτηκε μέσα μου. Ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε στην είσοδο του νοσοκομείου. Από μέσα κατέβηκε ο Τραϊανός Δέλλας. Ένας άνθρωπος που έζησε τη δόξα, τα γεμάτα γήπεδα, τις φωνές του κόσμου, τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όμως… εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε μόνο ένας άντρας που κοιτούσε τη γυναίκα του σαν να ήταν ολόκληρος ο κόσμος του», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Πλησίασε αθόρυβα, την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται και τη βοήθησε να μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθια. Εκεί λύγισα. Γιατί κατάλαβα πως η αληθινή δύναμη ενός άντρα δεν είναι ούτε οι τίτλοι ούτε η δόξα. Είναι να αφήνεις πίσω σου τα φώτα και να μένεις δίπλα στον άνθρωπό σου όταν αρχίζουν τα σκοτάδια. Να γίνεσαι τα πόδια του όταν δεν μπορεί να περπατήσει. Η ανάσα του όταν λυγίζει. Το χέρι που δεν αφήνει ποτέ. Αυτό που είδα εκείνη τη μέρα δεν ήταν απλώς αγάπη. Ήταν όρκος ζωής.»

Πρόσθεσε: «Σήμερα που η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή, εκείνη η εικόνα ήρθε ξανά μπροστά μου και μου ράγισε την καρδιά. Τραϊανέ Δέλλα… Άντρες σαν κι εσένα είναι σπάνιοι. Γιατί όταν έσβησαν τα φώτα της ζωής, εσύ έμεινες εκεί. Μέχρι το τέλος. Και αυτό αξίζει περισσότερο από κάθε τρόπαιο, από κάθε χειροκρότημα, από κάθε δόξα. Σεβασμός. Από καρδιάς», έγραψε ο Νικήτας Τσαμπαλάκης.