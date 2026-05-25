«Δημογραφικό 2026»: Ζητείται κράτος σύμμαχος

«Ζητείται κράτος σύμμαχος» ήταν ο τίτλος συζήτησης της τρίτης ενότητας του Συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting για 5η χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής.

της Δήμητρας Πανανού

Παίρνοντας τον λόγο αρχικά ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, τόνισε ότι στην περιοχή του το πρόβλημα είναι διττό. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της υπογεννητικότητας που αφορά σε ολόκληρη την χώρα και όχι μόνο και από την άλλη υπάρχει μια έντονη φυγή από τον βόρειο Έβρο και από την Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο και το Σουφλί κυρίως νέων ανθρώπων.

«Μέσα σε 10 χρόνια χάσαμε 6.000 κατοίκους, περίπου το 16% του πληθυσμού, από τις 39.000 στις 32.000 πληθυσμό. Μόνο τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφηκαν 1.409 γεννήσεις ενώ την ίδια περίοδο δηλώθηκαν 3.481 θάνατοι. Δηλαδή, σε 5 χρόνια ο πληθυσμός μας μειώθηκε κατά 2.000 κατοίκους. Κάτι, λοιπόν, πρέπει να γίνει. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Το πρόβλημα για εμάς είναι θέμα life style είναι αυτό που ωθεί τους νέους να φύγουν από τις μικρές πόλεις. Στη δική μας περίπτωση δεν είναι μόνο η απλή επιβίωση μιας περιοχής αλλά είναι θέμα εθνικό. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα κράτος σύμμαχο και τις μεγάλες επιχειρήσεις συμμάχους όχι μόνο να κρατήσουμε τον πληθυσμό αλλά να φέρουμε και αυτούς που έφυγαν πίσω. Χρειάζεται μια σύνθεση δυνάμεων για να έχουμε ένα αισιόδοξο για το μέλλον», τόνισε. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ότι χρειάζεται, πέραν από εργασία, στέγη, υποδομές παιδείας και υγείας, μια στήριξη στην επιχειρηματικότητα π.χ. με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και διαφόρων τύπων επιδοτήσεις.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Μαράκης, Δήμαρχος Σικίνου, μίλησε για φυγή από τα νησιά. «Είμαστε 250 κάτοικοι στο χειμώνα, 3.000 το καλοκαίρι. Θέλουμε στήριξη και το κράτος πρέπει να είναι στήριγμα. Το πρόβλημα για εμάς είναι κυρίως οικονομικό. Είναι πολλαπλάσια τα έξοδα για εμάς τους νησιώτες για να φέρουμε μια ζωή στον κόσμο. Πλοία, εισιτήρια, ξενοδοχεία, καιρικές συνθήκες ήταν αποτρεπτικά μέχρι πρότινος. Εδώ και κάποια χρόνια, και ευχαριστούμε θερμά και τη Eurolife και το Hope Genesis, πλέον καλύπτονται όλα τα έξοδα ακόμα και των εξωσωματικών. Με τέτοιες κινήσεις γεννιέται και η ελπίδα», σημείωσε ο κ. Μαράκης. Επιπλέον, όπως είπε, η πρώτη απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο για το 2026 ήταν να χορηγηθεί ένα ακόμη επίδομα. Να επιδοτηθεί κάθε νέα ζωή με το ποσό των 3.000 ευρώ άπαξ. Ενώ, προγραμματίζεται και η κατασκευή του πρώτου παιδικού σταθμού. στο νησί».

«Η Hope Genesis δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια κυρίως σε ακριτικές περιοχές. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνουμε στα ακριτικά νησιά όπου εντοπίσαμε ότι το βασικό κομμάτι της υπογεννητικότητας είχε να κάνει με δυο κριτήρια: την οικονομική επιβάρυνση και βεβαίως την ιατρική ανασφάλεια. Βεβαίως, η υποστήριξη μόνο της εγκυμοσύνης ή του τοκετού δεν είναι κάτι που επαρκεί. Η οικογένεια χρειάζεται στήριξη για να συνεχίσει και να παραμείνει στον τόπο της», τόνισε ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, MD MBA PhD, Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Αντιπρόεδρος ΔΣ Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, HHG Group, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας. «Ο ρόλος μας είναι να δείχνουμε μια λύση, την οποία πρέπει να πάρει το κράτος και να την πολλαπλασιάσει», κατέληξε.

Τον λόγο πήρε και ο Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής, Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ) σχολίασε ότι γονιμότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση είναι συγκοινωνούντα δοχεία. «Το δημογραφικό επικεντρώνεται στην υπογεννητικότητα. ΟΙ γεννήσεις μειώνονται στη χώρα μας από το 1980. Τα ζευγάρια κάνουν ολοένα και λιγότερα παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ταυτόχρονα είμαστε όλο και λιγότεροι σε ηλικία για να κάνουμε παιδιά. Τα επόμενα 40 με 50 χρόνια ότι και να κάνουμε οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από τους θανάτους και εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην είναι λιγότερες. Το 2060 ότι και να κάνουμε θα έχουμε 2 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους στη χώρα μας, Έλληνες και αλλοδαπούς, μόνο μια ηλικιακή ομάδα θα αυξηθεί οι 65 και πάνω κατά 650.000. Στη χώρα μας τώρα πάμε να χτίσουμε μια πολιτική ενίσχυσης της οικογένειας και του παιδιού. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε τέτοια πολιτική», επισήμανε.

Στο εθνικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί για το δημογραφικό αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. «Αυτό που χρειάζεται είναι μια συνεκτική πολιτική και μία σταθερότητα και επιμονή στην υλοποίηση τέτοιων πολιτικών. Το Εθνικό Σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί μετά από συνεργασία με όλα τα υπουργεία και όντως τα τελευταία χρόνια γίνεται δουλειά στο κομμάτι της υποστήριξης των πολιτικών για την οικογένεια και το παιδί. Είναι κρίσιμο να πούμε ότι ναι μεν δεν είναι μόνο οικονομικά τα αίτια αλλά είναι κομμάτι είναι η οικονομική στήριξη των οικογενειών, οι παροχές και οι υπηρεσίες», ανέφερε.

Μιλώντας για το ζήτημα του δημογραφικού ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχολίασε ότι «το ζήτημα του δημογραφικού δεν προκύπτει μόνο σε συνάρτηση με την εργασία. Προφανώς και συνδέεται αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Απαιτούνται ωστόσο εργασιακή σταθερότητα και κίνητρα που πρέπει να δοθούν στις νέες μητέρες. Σε ότι αφορά στο τελευταίο υπάρχει, πλέον, η δυνατότητα της τετραήμερης εργασίας, δίνεται προστασία της μητρότητας σε ότι αφορά στις ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ για 9 μήνες, δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης στον πατέρα 7 μηνών από την άδεια μητρότητας ή άδεια πατρότητας ή άλλες άδειες προκειμένου να υπάρξει ο συνδυασμός οικογενειακού και εργασιακού βίου. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην εργασία με καλύτερους μισθούς».

Τη συζήτηση συντόνισε η Ελένη Βαρβιτσιώτη, Ανταποκρίτρια των Financial Times για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το ετήσιο συνέδριο διοργανώθηκε από τη Next is Now και τη Dome Consulting, με την υποστήριξη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής με τη συμμετοχή πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

