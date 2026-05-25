Κινητοποίηση για την εξαφάνιση 14χρονου από τη Λάρισα

Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η υπόθεση εξαφάνισης ενός 14χρονου αγοριού, στη Λάρισα.

Ο Αbderrahman Aloush, αιγυπτιακής καταγωγής, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων τις βραδινές ώρες στις 24/05/2026.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 25/05/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αbderrahman Aloush έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.55 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο σορτς και μαύρα παπούτσια. Φορά γυαλιά μυωπίας.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

