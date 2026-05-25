Ζιζέλ Πελικό: «Η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» απέναντι στη βία κατά των γυναικών – Ο νέος έρωτας, το μήνυμα και τα συγκινητικά λόγια για την κόρη της

Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε τη στιγμή που ερωτεύτηκε ξανά και κατάφερε να εμπιστευτεί έναν άνδρα μετά τη φρίκη που βίωσε από τον πρώην σύζυγό της στη Γαλλία.

Η 73χρονη Γαλλίδα ακτιβίστρια είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξης επειδή τη νάρκωνε, τη βίαζε και επέτρεπε σε δεκάδες άλλους άνδρες να τη βιάζουν ενώ ήταν αναίσθητη, επί σχεδόν μία δεκαετία.

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά άνδρα»

Μιλώντας στο Hay Festival στην Ουαλία το Σάββατο, η Πελικό δήλωσε ότι δεν πίστευε ποτέ πως θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά άνδρα πριν γνωρίσει τον σύντροφό της, Ζαν Λουπ Αγκοπιάν.

«Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου. Καταρχάς, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά», είπε.

«Γνωριστήκαμε, οι διαδρομές μας διασταυρώθηκαν κάποια στιγμή και γνώρισα αυτόν τον νεαρό άνδρα των 73 ετών… Βλέπετε, μπορείς να ερωτευτείς σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνέβη σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε εσάς, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό».

«Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά άνδρα, αλλά αυτό συνέβη σε μένα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα είναι δυνατά στη ζωή, δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεστε».

«Η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει»

Η Πελικό εμφανίστηκε στο φεστιβάλ για να μιλήσει για το βιβλίο της «A Hymn to Life» και έδωσε συνέντευξη επί σκηνής στη βαρόνη Κένεντι, αναφέρει ο Guardian.

Τόνισε ότι «η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» απέναντι στη βία κατά των γυναικών, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτό κακό που αγγίζει όλα τα σύνορα».

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος», ανέφερε.

Παράλληλα δήλωσε πως αισθάνεται «γαλήνια» για το μέλλον των γυναικών, επειδή «μπορούμε όλοι να ζούμε μαζί αρμονικά, άνδρες και γυναίκες, και πιστεύω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία».

«Ίσως είμαι από τη φύση μου πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα στραφεί προς την ειρήνη και την αγάπη».

Η ιστοσελίδα που χρησιμοποιούσε ο πρώην σύζυγός της

Τον περασμένο μήνα, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επανεμφάνιση ιστοσελίδας που χρησιμοποιούσε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογεί δεκάδες αγνώστους ώστε να βιάζουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους μεταξύ 2011 και 2020.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βιασμοί και δολοφονίες. Η ιστοσελίδα, που ήταν καταχωρημένη στο εξωτερικό, έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

«Είναι θαύμα που είμαι ζωντανή»

Η Πελικό χαρακτήρισε «απόλυτο θαύμα» το γεγονός ότι μπόρεσε να σταθεί στη σκηνή και να μιλήσει δημόσια.

«Ο τρόπος με τον οποίο με νάρκωνε ο Ντομινίκ ήταν τόσο ισχυρός που αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν τόσο καιρό», είπε.

Όταν δεχόταν εν αγνοία της ναρκωτικές ουσίες, οι άνθρωποι γύρω της πίστευαν ότι ήταν μεθυσμένη ή άρρωστη.

«Τα παιδιά μου και οι φίλοι μου ανησυχούσαν πολύ για μένα, γιατί συχνά όταν μιλούσα μαζί τους στο τηλέφωνο επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου», ανέφερε.

«Προσπάθησαν να με ταπεινώσουν»

Η Πελικό αποκάλυψε ότι χρειάστηκαν χρόνια για να αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας.

Όταν η απόφασή της ανακοινώθηκε στο δικαστήριο μπροστά στους 51 άνδρες που τελικά κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό και στους δικηγόρους τους, κατάλαβε ότι «θα με έκαναν να το πληρώσω πολύ ακριβά και αυτό ακριβώς συνέβη. Πραγματικά προσπάθησαν να με ταπεινώσουν».

Η κόρη της κινείται επίσης νομικά

Η κόρη της, Καρολίν Νταριάν, έχει επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του Ντομινίκ Πελικό.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του υπήρχαν δύο εικόνες της κόρης του, στην οποία φαίνεται αναίσθητη πάνω σε κρεβάτι φορώντας εσώρουχα που δεν ήταν δικά της.

Η Πελικό δήλωσε ότι πιστεύει πως υπήρχε «αιμομικτική συμπεριφορά απέναντι στην κόρη του, κάτι απολύτως απαράδεκτο».

Όπως είπε, η Νταριάν «δεν βρήκε δικαιοσύνη» στη δίκη του Πελικό και ελπίζει ότι θα δικαιωθεί στη δική της υπόθεση ώστε να μπορέσει «να ξαναχτίσει τον εαυτό της».

Η Πελικό επαίνεσε επίσης την οργάνωση της κόρης της, «M’endors pas», η οποία αγωνίζεται κατά της χημικής υποταγής μέσω ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, την κάλεσε στη σκηνή και δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανη» που είναι μητέρα της.