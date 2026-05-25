Σέρρες: Συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Μπαγκλαντές που απέδρασαν από την κλειστή δομή Σιντικής

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν δύο υπηκόους Μπαγκλαντές σε αγροτική περιοχή στο Χαρωπό του Δήμου Σιντικής, μετά την απόδρασή τους από την κλειστή δομή Σιντικής τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, οι δύο έγκλειστοι έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και βγήκαν από τη δομή. Αμέσως μετά, η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σκύλο και drone στην επιχείρηση. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο άνδρες σε αγροτική περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Για τους δύο συλληφθέντες θα σχηματιστεί δικογραφία, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.