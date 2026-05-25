Σουηδία: Αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ την πρώτη ημέρα μεταφοράς επιβατών

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Västtrafik/Eddie Löthman
Ένα αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ την πρώτη ημέρα που μετέφερε επιβάτες στην πόλη Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Vasttrafik.

Το λεωφορείο φρέναρε και το τραμ έπεσε πάνω του

Το λεωφορείο τέθηκε εκτός λειτουργίας για επιθεώρηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Vasttrafik, Πάτρικ Τσι.

«Το αυτόνομο λεωφορείο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ φρέναρε και ένα τραμ έπεσε πάνω του από πίσω. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί», δήλωσε.

Το όχημα κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης από τα τέλη Μαρτίου, όμως η Δευτέρα ήταν η πρώτη ημέρα κατά την οποία επιτράπηκε η επιβίβαση επιβατών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Göteborgs-Posten, το ατύχημα σημειώθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά το πρώτο δρομολόγιο με επιβάτες.

«Το λεωφορείο φρέναρε και στη συνέχεια το τραμ το χτύπησε από πίσω», δήλωσε ο Πάτρικ Τσι στην εφημερίδα.

Υπήρχε οδηγός ασφαλείας μέσα στο όχημα

Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, το λεωφορείο αποσύρθηκε προσωρινά από την κυκλοφορία.

«Το πρόγραμμα παραμένει ως έχει, αλλά η ασφάλεια είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα», δήλωσε ο υπεύθυνος του έργου, Περ Νίρενιους.

Το αυτόνομο λεωφορείο έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος και κινείται με παρόμοια ταχύτητα με ένα κανονικό λεωφορείο. Στο όχημα βρισκόταν οδηγός ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο αν χρειαστεί.

Δοκιμές έως το 2027

Η σουηδική υπηρεσία μεταφορών Transportstyrelsen είχε εγκρίνει τη μεταφορά επιβατών στο πλαίσιο δοκιμαστικού προγράμματος που αναμένεται να διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τα αυτόνομα λεωφορεία και shuttle που λειτουργούν στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τοπικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες εγκρίνονται ξεχωριστά για κάθε πόλη και διαδρομή, συχνά μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη εγκρίνει πανευρωπαϊκή εμπορική λειτουργία αυτόνομων δημόσιων συγκοινωνιών ή robotaxi.

