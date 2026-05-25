Κόντρα Κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil-HELLENiQ Energy από την Κρήτη

Κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξέσπασε με αφορμή την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη.

ΠΑΣΟΚ: «Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις»

Το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας και του υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Ενέργειας του κόμματος, Φραγκίσκου Παρασύρη, ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση αναφορικά με την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση:

«Πριν λίγες μόλις εβδομάδες, η κυβέρνηση πανηγύριζε θριαμβευτικά για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης περιοχών για έρευνες υδρογονανθράκων. Σήμερα, όμως, βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα, μετά από σειρά συνεχών αναβολών, μια συγκεκριμένη πράξη στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy αποχωρεί από το μπλοκ “Δυτικά της Κρήτης” και το επιστρέφει στο Δημόσιο

Την ώρα που όλες οι χώρες και οι μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες υδρογονανθράκων αναζητούν νέες περιοχές, καθώς ο Περσικός Κόλπος θα είναι πια μια περιοχή αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου, στην Ελλάδα βλέπουμε εταιρείες που ήταν ήδη παρούσες να αποχωρούν αντί να προχωρούν σε ερευνητικές γεωτρήσεις!

Η σιωπή της κυβέρνησης σε αυτή την κακή εξέλιξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη συνοχή και την αξιοπιστία της ενεργειακής πολιτικής στον τομέα των υδρογονανθράκων. Άλλωστε, για όσα έγιναν, τίποτα δεν ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία· απλώς σύρθηκε από τις εξελίξεις, παρά τη μεγαλόστομη επικοινωνιακή τους προβολή. Γιατί δεν ανακοινώνονται οι λόγοι των επιστροφών; Μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις, που απαξίωσαν το εγχείρημα;

Άλλωστε, η αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά τον τελευταίο κρίκο σε μια μακρά αλυσίδα αποτυχιών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προστίθεται στην εγκατάλειψη χερσαίων και θαλάσσιων οικοπέδων της χώρας, όπως η αποχώρηση των Repsol και Energean από την Αιτωλοακαρνανία, της HELLENiQ Energy από την Άρτα – Πρέβεζα, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο και τον Δυτικό Πατραϊκό, της Energean από τα Ιωάννινα.

Η κυβέρνηση οφείλει σήμερα κιόλας να σταματήσει να κρύβεται και να ενημερώσει επίσημα τον ελληνικό λαό:

Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι αποχώρησης της κοινοπραξίας από το στρατηγικής σημασίας μπλοκ της Κρήτης;

Ποιο είναι το κόστος των δικών της καθυστερήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας;

Καταλαβαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης ότι αν είχε συνεχιστεί η πολιτική που το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και δεν είχαν υπάρξει η αδράνεια και οι ιδεοληψίες που οδήγησαν σε καθυστερήσεις περίπου 10 ετών, αν τα ευρήματα των ερευνών είναι θετικά, η χώρα θα μπορούσε να διαθέτει σήμερα εν λειτουργία άντληση υδρογονανθράκων και να είναι απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στην τωρινή διεθνή ενεργειακή κρίση;

Οι πολίτες απαιτούν σοβαρότητα και καθαρές απαντήσεις, όχι άλλους ανέξοδους πανηγυρισμούς για μια αποτυχημένη πολιτική».

ΥΠΕΝ: Δυστυχώς για ακόμη μία φορά το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να καλλιεργεί εντυπώσεις για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας

«Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση, απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επιλέγει, για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας, να καλλιεργεί εντυπώσεις, παρότι όφειλε να γνωρίζει πώς λειτουργεί διεθνώς η αγορά των υδρογονανθράκων» τονίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση, με την οποία απαντά στην κριτική που διατύπωσε νωρίτερα ο τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.

Το ΥΠΕΝ αναφέρει ακόμη τα εξής:

«Η κοινοπραξία της ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy θα πραγματοποιήσει στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 την πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση, μετά από σχεδόν μισό αιώνα στη χώρα. Μάλιστα, στις 15 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Energean (ως operator της κοινοπραξίας) και της εταιρείας Stena Drilling.

Η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων κατανέμουν τα κεφάλαια τους για έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιολογώντας και συγκρίνοντας διαρκώς τις προοπτικές και την ωριμότητα όλων των διαθέσιμων επιλογών τους. Η πραγματικότητα αυτή τις οδηγεί να προχωρούν σε τακτικές αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου των χωρών και των συγκεκριμένων οικοπέδων που διαθέτουν. Αυτό, προς γνώσιν του ΠΑΣΟΚ, συνιστά διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών. Σημειώνεται ότι η είσοδος στην επόμενη φάση θα απαιτούσε μια πολύ σημαντική δαπάνη για την εκτέλεση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προτού να είναι σε θέση η κοινοπραξία να λάβει απόφαση για γεώτρηση.

Συνεπώς, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν, αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.

Ωστόσο, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης.

Είναι σαφές ότι αυτό που επιλέγουν ορισμένοι να βαφτίσουν ως «αποτυχία», αποτελεί μια πάγια πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών στη δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε όλον τον πλανήτη.

Η δήθεν «αποτυχημένη» πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι, στην πραγματικότητα, αυτή που οδηγεί στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε μεγάλο βάθος στην Πατρίδα μας μετά την Μεταπολίτευση.

Καλό θα ήταν την επόμενη φορά που ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να εγκαλέσει την Κυβέρνηση, να ενημερωθεί για τους χρόνους, τις πρακτικές και την ουσιαστική λειτουργία της αγοράς των υδρογονανθράκων».