Βουλή: «Ναι» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ

Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση διατύπωσε η Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.

«Υπέρ» της τρίτης κατά σειρά ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας ενώ με το «παρών» για λόγους αρχής τοποθετήθηκαν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ.

Πιερρακάκης για ΠΑΣΟΚ: Το παρών αντανακλά την πολιτική αμηχανία του

Ο παριστάμενος υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχολιάζοντας το «παρών» με το οποίο τάχθηκε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε πως αυτό «δεν αντανακλά την αξία του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της ΤτΕ. Αντανακλά την πολιτική αμηχανία του».

Η αναφορά αυτή του κ. Πιερρακάκη έγινε καθώς από την πρωτολογία του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Πάρι Κουκουλόπουλου είχε διαφανεί ότι θα έδινε θετική γνωμοδότηση, κατά την πρόοδο της συζήτησης ανέφερε ότι «τοποθετούμεθα με το ”παρών” για λόγους αρχής και θέσεων που έχουμε για περιορισμένη διάρκεια θητειών, ανεξαρτήτως με την αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα που είναι σαφώς θετική, με την συμπεριφορά και την στάση που είχε σε ιστορικά κομβικά σημεία για τη χώρα και την παραμονής μας στην ευρωζώνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

