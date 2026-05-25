Νίκος Ανδρουλάκης στο «Δημογραφικό 2026»: «Είναι εθνικό ζήτημα»

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής απέναντι στη δημογραφική κρίση υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τον χαιρετισμό του στο δεύτερο τμήμα του 5ου ετήσιου συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό «ζήτημα εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό» για τη χώρα.

της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έκανε λόγο για μια κρίση με «υπαρξιακές διαστάσεις» για την Ελλάδα συνδέοντας άμεσα το δημογραφικό με την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη, το στεγαστικό πρόβλημα, τις εργασιακές συνθήκες και τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. «Έχουμε χρέος όλοι μας, από όποια ιδεολογική αφετηρία και αν ξεκινάμε, να αντιστρέψουμε τη δημογραφική κατάρρευση και τη δημογραφική συρρίκνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το δημογραφικό, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και χωρίς στρατηγικό σχέδιο. «Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακές διαχείρισης» και παρεμβάσεις χωρίς βάθος και όραμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο στεγαστικό πρόβλημα, στις χαμηλές αμοιβές, στην εργασιακή επισφάλεια και στο αυξημένο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι για ένα νέο ζευγάρι στην Ελλάδα «το τοπίο δεν είναι απλώς δύσκολο, αλλά ομιχλώδες και ανασφαλές». Όπως υποστήριξε, οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, ενώ οι νέοι βιώνουν μια καθημερινότητα χωρίς προοπτική, γεγονός που οδηγεί πολλούς στην επιλογή της μετανάστευσης. «Οι σημερινοί νέοι δεν πιστεύουν ότι θα ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Βλέπουν ως μοναδική επιλογή αξιοπρέπειας τη φυγή στο εξωτερικό», σημείωσε ο ίδιος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής χαρακτήρισε το δημογραφικό «βασικό συντελεστή εθνικής ισχύος», υπογραμμίζοντας ότι συνδέεται άμεσα με την παραγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αναγέννηση της χώρας. «Καλά είναι τα εξοπλιστικά και οι υποδομές. Αλλά πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, νέοι και παραγωγικές ηλικίες στη χώρα», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το δημογραφικό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανάγκη συγκράτησης του πληθυσμού στην περιφέρεια. Όπως είπε, το σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένα κίνητρα για εργαζόμενους και επαγγελματίες που επιθυμούν να ζουν και να εργάζονται στην περιφέρεια, καθώς και παρεμβάσεις για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, σημειώνοντας ότι χωρίς ισχυρή δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ουσιαστική η δημογραφική κρίση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, χαρακτηρίζοντάς τη μέτρο που μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο στεγαστικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η στέγη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε «είδος πολυτελείας» για τα νέα ζευγάρια.

Το ετήσιο συνέδριο διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting, με την υποστήριξη του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το συνέδριο, που μεταδίδεται ζωντανά μέσω του dimografiko.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8, επικεντρώνεται στις πολυεπίπεδες επιπτώσεις της δημογραφικής κρίσης και στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής με τη συμμετοχή πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας, αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

