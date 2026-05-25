Πάτρα: Άγρια ληστεία στην πλατεία Μπακογιάννη – Ηλικιωμένο ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι του – Σκληρές εικόνες

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΠΑΤΡΑ ΕΠΙΘΕΣΗ
Τα ουρλιαχτά ενός ηλικιωμένου ζευγαριού «έσπασαν» την ησυχία του μεσημεριού στην πλατεία Μπακογιάννη στην Πάτρα, όταν γύρω στις 16.00 του Σαββάτου, άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι τους και τους επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα με σκοπό να τους  ληστέψει. Θύματα της πρωτοφανούς αγριότητας ήταν ένας 92χρονος και η 90χρονη σύζυγός του, τους οποίους ο δράστης ξυλοκόπησε αλύπητα, προκειμένου να του ομολογήσουν πού έχουν φυλαγμένα τα χρήματα από τις συντάξεις τους.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο σπίτι ήταν εφιαλτικές, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Για καλή τους τύχη, η γειτόνισσά τους άκουσε τις κραυγές και κινητοποιήθηκε άμεσα. Όπως περιγράφει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», κατάλαβε ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια, καλώντας τους γείτονες να σπεύσουν στο σημείο.

Λίγα λεπτά αργότερα έφθασε και ο ανιψιός του ζευγαριού, όμως ο δράστης είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει, πηδώντας από την αυλή του σπιτιού. Ο 92χρονος, παρά το σοκ και τα τραύματα που υπέστη, θυμάται χαρακτηριστικά του αδίστακτου ληστή και εκτιμά πως πρόκειται για άτομο που γνωρίζει καλά την περιοχή. Κάτοικοι αφήνουν υπονοούμενα για Ρομά που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Π» βρέθηκε στην πλατεία Μπακογιάννη και κατέγραψε τον φόβο και την απόγνωση των κατοίκων, οι οποίοι μιλούν για καθημερινή ανασφάλεια και πλήρη απουσία αστυνόμευσης. Οπως καταγγέλλουν, η περιοχή έχει μετατραπεί σε εύκολο στόχο για αδίστακτους ληστές και διαρρήκτες, που βάζουν στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν μόνοι και ανυπεράσπιστοι.

φωτό από Pelop.gr
φωτό από Pelop.gr

