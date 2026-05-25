Χανιά: Τα ψεύδη της μητέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Τα δύο νεκρά μωρά και το τεστ DNA

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΚΡΗΤΗ
Καινούργια ερωτήματα δημιουργούνται ως προς τη σοκαριστική υπόθεση των τριών παιδιών που βρέθηκαν σε θερμοκήπιο στα Χανιά.

Καταρχάς, η νεαρή Ρομά φέρεται να απέκρυψε από τους αστυνομικούς την ύπαρξή τους. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν είχε άλλα παιδιά, φέρεται να απάντησε ότι είχε γεννήσει δύο παιδιά τα οποία πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Ωστόσο, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, εντόπισαν τρία ακόμη ανήλικα παιδιά, για την ύπαρξη των οποίων –σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr,– δεν υπήρχε μέχρι τότε καμία ενημέρωση στις αρχές.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παραμένουν υπό τη φροντίδα της κοινωνικής υπηρεσίας και της διοίκησης του ιδρύματος.

Παράλληλα, η Ασφάλεια Χανίων έχει προχωρήσει στη λήψη γενετικού υλικού, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει βιολογική συγγένεια με τη μητέρα και τον πακιστανικής καταγωγής άνδρα που εμφανίζεται ως πατέρας της 3χρονης.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης η μητέρα και ο σύντροφός της

Σημειώνεται ότι η μητέρα και ο πακιστανικής καταγωγής σύντροφός της αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της κακοποίησης της 3χρονης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ενώ την ίδια ώρα υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων βρίσκονται τα τρία παιδιά που εντοπίστηκαν στο σπίτι της οικογένειας.

Οι δύο συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες μέχρι την έκδοση ενταλμάτων για τη βαρύτερη κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού.

Συγκεκριμένα, η μητέρα συνελήφθη για ψευδή κατάθεση, ενώ ο άνδρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ωστόσο, δόθηκε αναβολή για αύριο, λόγω προθεσμίας στην μητέρα, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.

