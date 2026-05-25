Επιστήμονες έλυσαν ένα βασικό μυστήριο πίσω από τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας

Νέες μετρήσεις σε υπεραγωγούς νικελίου αποκαλύπτουν στοιχεία για την κρυφή ηλεκτρονική τους συμπεριφορά. Ο μηχανισμός πίσω από την υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας (TC) παραμένει ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης. Κινέζοι ερευνητές σημείωσαν τώρα σημαντική πρόοδο στη μελέτη των υπεραγωγών νικελίου υψηλής θερμοκρασίας.

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα υπεραγώγιμο χάσμα χωρίς κόμβους και ανίχνευσαν τη σύζευξη ηλεκτρονίου-μποζονίου, εξετάζοντας τις ηλεκτρονικές δομές υπεραγώγιμων λεπτών υμενίων νικελίου διπλής στρώσης Ruddlesden-Popper.

Τα ευρήματα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με δύο κεντρικά ερωτήματα στα νικελικά άλατα υψηλής θερμοκρασίας (TC): τη «συμμετρία του υπεραγώγιμου χάσματος» και τον «μηχανισμό υπεραγώγιμης σύζευξης».

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Junfeng He από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (USTC), μέλος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, σε συνεργασία με ομάδες υπό την ηγεσία των Qikun Xue και Zhuoyu Chen από το Νότιο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (SUSTech). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science στις 21 Μαΐου 2026.

Αναζητώντας το υπεραγώγιμο χάσμα

Η υπεραγωγιμότητα, η οποία ανακαλύφθηκε το 1911, είναι γνωστή για τις ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές της ιδιότητες και έχει γίνει κεντρικό σημείο εστίασης της φυσικής έρευνας. Κατά τον περασμένο αιώνα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC) με βάση τον χαλκό και τον σίδηρο, όμως ο μηχανισμός πίσω από την υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός.

Οι υπεραγωγοί υψηλής θερμοκρασίας με βάση το νικέλιο προσφέρουν έναν νέο τρόπο για τη διερεύνηση αυτού του προβλήματος. Στους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC), η «συμμετρία του υπεραγώγιμου χάσματος» θεωρείται βασικό στοιχείο για τον τρόπο λειτουργίας της υπεραγωγιμότητας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα είναι αν το υπεραγώγιμο χάσμα περιέχει «κόμβους» (σημεία όπου το υπεραγώγιμο χάσμα είναι μηδενικό) στον χώρο των ορμών. Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοεκπομπής με ανάλυση γωνίας (ARPES), η ομάδα μελέτησε τα υπεραγώγιμα λεπτά υμένια νικελίου διπλής στρώσης Ruddlesden-Popper.

Δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη κόμβων χάσματος πουθενά στον χώρο των ορμών, ένα αποτέλεσμα που είναι συνεπές με τη συμμετρία υπεραγώγιμου χάσματος κυμάτων s (s±).

Στοιχεία σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι πώς σχηματίζονται τα «ζεύγη ηλεκτρονίων» στους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC). Θεωρητικά, τα ηλεκτρόνια μπορούν να συζευχθούν μέσω της «σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου».

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια κάμψη στη διασπορά (dispersion kink) περίπου 70 meV κάτω από το επίπεδο Fermi, η οποία αποτελεί «αποτύπωμα» της σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου. Αυτό παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συμβαίνει η σύζευξη των ηλεκτρονίων.

Στη συνεργασία αυτή, η ομάδα του SUSTech ηγήθηκε της ανάπτυξης των λεπτών υμενίων, ενώ η ομάδα του USTC πραγματοποίησε τις μετρήσεις της ηλεκτρονικής δομής. Για να αποτραπεί η απώλεια οξυγόνου κατά τη μεταφορά των δειγμάτων, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο βασισμένη σε απότομη ψύξη (quenching) και μεταφορά των δειγμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία, υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού με ψύξη υγρού αζώτου.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε την επιτυχή μεταφορά των δειγμάτων από το Σεντζέν στο Χεφέι και βοήθησε να γίνουν εφικτά τα πειράματα.