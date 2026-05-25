Επιστήμονες έλυσαν ένα βασικό μυστήριο πίσω από τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Υπεραγώγιμο χάσμα χωρίς κόμβους και σύζευξη ηλεκτρονίου-μποζονίου σε υμένια (La,Pr,Sm)3Ni2O7. Πηγή: Εικόνα από την ερευνητική ομάδα
Υπεραγώγιμο χάσμα χωρίς κόμβους και σύζευξη ηλεκτρονίου-μποζονίου σε υμένια (La,Pr,Sm)3Ni2O7. Πηγή: Εικόνα από την ερευνητική ομάδα
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νέες μετρήσεις σε υπεραγωγούς νικελίου αποκαλύπτουν στοιχεία για την κρυφή ηλεκτρονική τους συμπεριφορά.  Ο μηχανισμός πίσω από την υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας (TC) παραμένει ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα της φυσικής συμπυκνωμένης ύλης. Κινέζοι ερευνητές σημείωσαν τώρα σημαντική πρόοδο στη μελέτη των υπεραγωγών νικελίου υψηλής θερμοκρασίας.

Μια τεράστια πηγή φυσικού υδρογόνου κρύβεται σε αρχαία πετρώματα – Επιστήμονες εντόπισαν τεράστια αποθέματα

Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες εντόπισαν ένα υπεραγώγιμο χάσμα χωρίς κόμβους και ανίχνευσαν τη σύζευξη ηλεκτρονίου-μποζονίου, εξετάζοντας τις ηλεκτρονικές δομές υπεραγώγιμων λεπτών υμενίων νικελίου διπλής στρώσης Ruddlesden-Popper.

Τα ευρήματα προσφέρουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με δύο κεντρικά ερωτήματα στα νικελικά άλατα υψηλής θερμοκρασίας (TC): τη «συμμετρία του υπεραγώγιμου χάσματος» και τον «μηχανισμό υπεραγώγιμης σύζευξης». 

Επιστήμονες ανακαλύπτουν μια παράξενη κρυφή κατάσταση σε μόρια «σάντουιτς»

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του Junfeng He από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (USTC), μέλος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, σε συνεργασία με ομάδες υπό την ηγεσία των Qikun Xue και Zhuoyu Chen από το Νότιο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (SUSTech). Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science στις 21 Μαΐου 2026.

Αναζητώντας το υπεραγώγιμο χάσμα

Η υπεραγωγιμότητα, η οποία ανακαλύφθηκε το 1911, είναι γνωστή για τις ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές της ιδιότητες και έχει γίνει κεντρικό σημείο εστίασης της φυσικής έρευνας. Κατά τον περασμένο αιώνα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC) με βάση τον χαλκό και τον σίδηρο, όμως ο μηχανισμός πίσω από την υπεραγωγιμότητα υψηλής θερμοκρασίας δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητός.

Επιστήμονες ανακαλύπτουν παράξενα κύματα “μονόκερου” που παγιδεύουν το φως πέρα από τα γνωστά όρια

Οι υπεραγωγοί υψηλής θερμοκρασίας με βάση το νικέλιο προσφέρουν έναν νέο τρόπο για τη διερεύνηση αυτού του προβλήματος. Στους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC), η «συμμετρία του υπεραγώγιμου χάσματος» θεωρείται βασικό στοιχείο για τον τρόπο λειτουργίας της υπεραγωγιμότητας.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα είναι αν το υπεραγώγιμο χάσμα περιέχει «κόμβους» (σημεία όπου το υπεραγώγιμο χάσμα είναι μηδενικό) στον χώρο των ορμών.  Χρησιμοποιώντας φασματοσκοπία φωτοεκπομπής με ανάλυση γωνίας (ARPES), η ομάδα μελέτησε τα υπεραγώγιμα λεπτά υμένια νικελίου διπλής στρώσης Ruddlesden-Popper.

Δεν διαπίστωσαν την ύπαρξη κόμβων χάσματος πουθενά στον χώρο των ορμών, ένα αποτέλεσμα που είναι συνεπές με τη συμμετρία υπεραγώγιμου χάσματος κυμάτων s (s±).

Στοιχεία σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου

Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι πώς σχηματίζονται τα «ζεύγη ηλεκτρονίων» στους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας (TC). Θεωρητικά, τα ηλεκτρόνια μπορούν να συζευχθούν μέσω της «σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου».

Οι ερευνητές παρατήρησαν μια κάμψη στη διασπορά (dispersion kink) περίπου 70 meV κάτω από το επίπεδο Fermi, η οποία αποτελεί «αποτύπωμα» της σύζευξης ηλεκτρονίου-μποζονίου. Αυτό παρέχει σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να συμβαίνει η σύζευξη των ηλεκτρονίων.

Στη συνεργασία αυτή, η ομάδα του SUSTech ηγήθηκε της ανάπτυξης των λεπτών υμενίων, ενώ η ομάδα του USTC πραγματοποίησε τις μετρήσεις της ηλεκτρονικής δομής. Για να αποτραπεί η απώλεια οξυγόνου κατά τη μεταφορά των δειγμάτων, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μέθοδο βασισμένη σε απότομη ψύξη (quenching) και μεταφορά των δειγμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία, υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού με ψύξη υγρού αζώτου.

Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε την επιτυχή μεταφορά των δειγμάτων από το Σεντζέν στο Χεφέι και βοήθησε να γίνουν εφικτά τα πειράματα.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Καθυστερήσεις έως 2 χρόνια για νέα φάρμακα στην Ελλάδα – Μόνο 1 στα 5 φτάνουν στους ασθενείς

ΙΣΑ: «Ανάσα» για τους παρόχους Υγείας η αναστολή είσπραξης του clawback 2023

Κληρονομικό δίκαιο: Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ για τις αλλαγές στις διατάξεις

Σοφία Ζαχαράκη: «Το δημογραφικό αποτυπώνεται πλέον καθαρά και στα σχολεία»

Η βροχή διαττόντων των Περσείδων 2026 – Τι να περιμένετε

Πλέον μπορείτε να προσθέσετε το ChatGPT στο PowerPoint
περισσότερα
09:19 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Η φίλη της έκανε σχέση με κάποιον που της άρεσε πολύ και ξαφνικά ανακάλυψε κάτι που ανέτρεψε τα πάντα – «Ξέχασε να της πει ότι έχει παιδιά»

Ενώ η TikToker Salma βρισκόταν σε έναν αγώνα μπάσκετ, παρατήρησε κάποιον να την κοιτάζει επίμο...
08:01 , Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Η Καισάρεια στο επίκεντρο της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας: Η τοποθεσία που κρύβει το πρώτο νοσοκομείο του κόσμου, ο Άγιος Βασίλειος και ο μεγάλος σεισμός

Η γέννηση της οργανωμένης ιατρικής φροντίδας κουβαλά μια βαθιά ιστορία προσφοράς και αλληλεγγύ...
23:00 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Στα ίχνη ενός χαμένου κόσμου: Το εύρημα 9.000 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για έναν από τους αρχαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Μικράς Ασίας

Τα μυστικά της προϊστορικής Ανατολίας συνεχίζουν να εκπλήσσουν την παγκόσμια επιστημονική κοιν...
19:00 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Μια τεράστια πηγή φυσικού υδρογόνου κρύβεται σε αρχαία πετρώματα – Επιστήμονες εντόπισαν τεράστια αποθέματα

Μια ομάδα επιστημόνων στον Καναδά έφερε στο φως ένα απίστευτο μυστικό: αρχαία υπόγεια πετρώματ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν