Στα ίχνη ενός χαμένου κόσμου: Το εύρημα 9.000 ετών που αλλάζει όσα ξέραμε για έναν από τους αρχαιότερους νεολιθικούς οικισμούς της Μικράς Ασίας

Τα μυστικά της προϊστορικής Ανατολίας συνεχίζουν να εκπλήσσουν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε για τις απαρχές του πολιτισμού. Οι πρόσφατες ανασκαφές στρέφουν το ενδιαφέρον σε έναν υποτιμημένο οικισμό, ο οποίος υπόσχεται να ρίξει φως στις ρίζες της τέχνης και του συμβολισμού της Νεολιθικής εποχής.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, το Τζανχασάν βρισκόταν στο περιθώριο μιας από τις μεγαλύτερες νεολιθικές ιστορίες της αρχαιολογίας· ήταν γνωστό, αλλά όχι πλήρως κατανοητό. Σήμερα, οι ανανεωμένες ανασκαφές στο Καραμάν της Τουρκίας φέρνουν την τοποθεσία ξανά στο προσκήνιο, και τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αυτός ο επί μακρόν παραγνωρισμένος οικισμός ίσως βοηθήσει να εξηγηθεί πώς αναπτύχθηκε ο συμβολικός κόσμος της Κεντρικής Ανατολίας, προτού το Τσαταλχογιούκ γίνει διάσημο για τις τοιχογραφίες, τους τελετουργικούς του χώρους και τα πυκνοκατοικημένα σπίτια του από πλιθιά.

Οι ανασκαφές στο Τζανχασάν, οι οποίες ξεκίνησαν ξανά το 2021 μετά από σχεδόν 50 χρόνια σιωπής, δεν ανοίγουν απλώς μια παλιά τάφρο. Επιστρέφουν σε ένα κομβικό αρχαιολογικό τοπίο με σύγχρονα εργαλεία, νέα ερωτήματα και μια πολύ ευρύτερη κατανόηση της Νεολιθικής περιόδου σε σχέση με εκείνη που είχαν οι ερευνητές τη δεκαετία του 1960.

Οι πρώτες τέσσερις ανασκαφικές περίοδοι, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2021 και 2024, δείχνουν ότι το Τζανχασάν ενδέχεται να είναι ένας από τους πιο σημαντικούς χαμένους κρίκους στη μακρά πολιτισμική αλληλουχία της πεδιάδας του Ικονίου.

Το Τζανχασάν βρίσκεται βορειοανατολικά του Καραμάν, κοντά στο σύγχρονο χωριό Αλατσάτι, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν γεμάτη από γόνιμα εδάφη και άφθονο νερό. Σήμερα, αυτό το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά, με αυξανόμενη ξηρασία και πολύ χαμηλότερο υδροφόρο ορίζοντα.

Ωστόσο, κατά τη Νεολιθική και τη Χαλκολιθική περίοδο, η περιοχή αυτή φαίνεται ότι αποτελούσε μέρος μιας δυναμικής πολιτισμικής ζώνης που συνέδεε την Κεντρική Ανατολία με την Καππαδοκία, τη Νοτιοανατολική Ανατολία, τη Μεσόγειο και πιθανώς τη Βόρεια Μεσοποταμία.

Ένας ξεχασμένος τόπος επιστρέφει μετά από 50 χρόνια

Το Τζανχασάν ανασκάφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Ντέιβιντ Φρεντς, την ίδια ακριβώς περίοδο που ο Τζέιμς Μέλααρτ άλλαζε τα δεδομένα της παγκόσμιας γνώσης για τη Νεολιθική εποχή μέσα από το έργο του στο Τσαταλχογιούκ.

Ο Φρεντς εργάστηκε κυρίως στο «Τζανχασάν I» μεταξύ 1960 και 1967, ενώ στη συνέχεια έστρεψε την προσοχή του στο «Τζανχασάν III» κατά τα έτη 1969 και 1970. Η ανασκαφή στο «Τζανχασάν ΙΙΙ» διακόπηκε λόγω υψηλής στάθμης υπόγειων υδάτων, αφήνοντας το έργο ημιτελές καθώς ο Φρεντς μετακινήθηκε σε έργα διάσωσης στην ανατολική Ανατολία.

Ως αποτέλεσμα, η νεολιθική δυναμική της θέσης παρέμεινε αδημοσίευτη, με το «Τζανχασάν Ι» να παραμένει γνωστό κυρίως για τα χαλκολιθικά του ευρήματα. Αυτό άλλαξε το 2021, όταν ένα νέο ερευνητικό πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Αντνάν Μπαϊσάλ από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας ξεκίνησε μια δεύτερη φάση ερευνών.

Στόχος δεν ήταν απλώς η συνέχιση του έργου του Φρεντς, αλλά η επαναξιολόγηση ολόκληρης της τοποθεσίας με σύγχρονες μεθόδους ανασκαφής, ψηφιακή τεκμηρίωση, γεωφυσική διασκόπηση, αρχαιοβοτανολογία, ζωοαρχαιολογία, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), χαρτογράφηση με drone, φωτογραμμετρία, τρισδιάστατη (3D) καταγραφή, καθώς και μελλοντικές μελέτες αρχαίου DNA (aDNA) και ισοτόπων.

Ένας οικισμός στην καρδιά της νεολιθικής ιστορίας της πεδιάδας του Ικονίου

Η σημασία του Τζανχασάν έγκειται στη θέση που κατέχει μέσα σε μια σπάνια αρχαιολογική αλληλουχία. Όταν τοποθεσίες όπως το Πινάρμπασι, το Μποντζουκλού Χογιούκ, το Τσαταλχογιούκ, το Τζανχασάν, το Σούμπερντε και τα Έρμπαμπα συνεξετάζονται, η πεδιάδα του Ικονίου αναδεικνύεται σε μία από τις ελάχιστες περιοχές της Κεντρικής Ανατολίας όπου η μακρά μετάβαση από τον Επιπαλαιολιθικό τρόπο ζωής προς τη Νεολιθική, τη Χαλκολιθική και τις μεταγενέστερες περιόδους μπορεί να μελετηθεί με ασυνήθιστα μεγάλη λεπτομέρεια.

Το Τζανχασάν είναι ιδιαίτερα πολύτιμο επειδή περιλαμβάνει στοιχεία τόσο για την Προκεραμική Νεολιθική όσο και για τις μεταγενέστερες φάσεις της Νεολιθικής και της Χαλκολιθικής περιόδου.

Αυτό το καθιστά μια πιθανή γέφυρα ανάμεσα στην πρώιμη ζωή του χωριού, την ανάδυση των μόνιμων αγροτικών κοινοτήτων και των πιο σύνθετων κοινωνικών και συμβολικών συστημάτων που έγιναν αργότερα ορατά στο Τσαταλχογιούκ.

Η τοποθεσία βρίσκεται επίσης κοντά στην κοιλάδα του Γκιοκσού (Göksu), μια φυσική διαδρομή που θα μπορούσε να συνδέει την Κεντρική Ανατολία με τον κόσμο της Μεσογείου. Αυτή η θέση προσδίδει στο Τζανχασάν μια σημασία που ξεπερνά τα τοπικά σύνορα.

Ενδέχεται να αποτελούσε μέρος ευρύτερων δικτύων μέσω των οποίων υλικά, ιδέες, σύμβολα και τεχνολογικές παραδόσεις μετακινούνταν από περιοχή σε περιοχή.

Ένα πιθανό προοίμιο για το Τσαταλχογιούκ

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο από την ανανεωμένη έρευνα είναι τα ευρήματα από το «Τζανχασάν III». Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν χρωματικές χρωστικές ουσίες σε στρώματα σοβά, καθώς και ίχνη μαύρης και κόκκινης βαφής στα δάπεδα των σπιτιών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο συμβολικός κόσμος του Τσαταλχογιούκ —και ειδικότερα οι τοιχογραφίες και οι περίτεχνοι εσωτερικοί του χώροι— θεωρούνταν επί μακρόν ασυνήθιστα πλούσιος και εξελιγμένος.

Το Τζανχασάν ίσως βοηθήσει να εξηγηθεί τι προηγήθηκε

Η νέα μελέτη υποδηλώνει ότι το «Τζανχασάν III», το οποίο χρονολογείται εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα από το Τσαταλχογιούκ, θα μπορούσε να διασώζει ένα στάδιο στην εξέλιξη των παραδόσεων της ζωγραφικής αρχιτεκτονικής στην Κεντρική Ανατολία.

Η εγκατάλειψη του «Τζανχασάν III» γύρω στο 7200 π.Χ. σχεδόν συμπίπτει με την παλαιότερη εκτιμώμενη ίδρυση του Τσαταλχογιούκ. Αυτή η χρονολογική επικάλυψη είναι σημαντική. Αυξάνει την πιθανότητα το Τζανχασάν να μην ήταν ένας περιφερειακός οικισμός, αλλά μέρος του πολιτισμικού υπόβαθρου από το οποίο αναδύθηκε αργότερα το πιο περίπλοκο συμβολικό σύστημα του Τσαταλχογιούκ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Τζανχασάν «δημιούργησε» το Τσαταλχογιούκ. Τα στοιχεία απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και λεπτούς χειρισμούς. Υποδηλώνουν, ωστόσο, ότι οι συμβολικές και αρχιτεκτονικές παραδόσεις στην πεδιάδα του Ικονίου ήταν πολύ πιο διαδεδομένες και αλληλένδετες από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

Ζωγραφισμένα δάπεδα, καθαρά σπίτια και προσεκτικά οργανωμένοι χώροι

Οι ανασκαφές στο «Τζανχασάν III» αποκάλυψαν ορθογώνιες κατασκευές από πλιθιά με εσωτερικό επίχρισμα (σοβά), εστίες, σιρούς (αποθήκες σιτηρών), διαχωριστικούς τοίχους και δάπεδα που μερικές φορές φέρουν ίχνη βαφής. Ορισμένοι τοίχοι είχαν σοβατιστεί επανειλημμένα, δημιουργώντας παχιά στρώματα συσσώρευσης κατά τη διάρκεια της «ζωής» ενός κτιρίου.

Σε ορισμένες κατασκευές, παρατηρήθηκαν κόκκινες, μαύρες και πορτοκαλί χρωστικές ουσίες ανάμεσα στα στρώματα του σοβά. Μία κατασκευή, η οποία αναγνωρίστηκε ως «Κατασκευή 1» (Structure 1), φαίνεται ότι ήταν ανάμεσα στα τελευταία σπίτια που κατοικήθηκαν πριν από την εγκατάλειψη της τοποθεσίας.

Το δάπεδό της ήταν σκληρό και προσεκτικά κατασκευασμένο, ενώ τα ίχνη κόκκινης και μαύρης βαφής υποδηλώνουν εσκεμμένη διακόσμηση των οικιακών επιφανειών. Η εστία στο εσωτερικό της κατασκευής είχε ανανεωθεί αρκετές φορές, γεγονός που δείχνει ότι το σπίτι δεν ήταν ένα βραχύβιο καταφύγιο, αλλά μέρος ενός μόνιμου και καλοδιατηρημένου οικιακού περιβάλλοντος.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι η σχετική απουσία αντικειμένων στο εσωτερικό πολλών σπιτιών. Οι αρχαιολόγοι υποδηλώνουν ότι τα κτίρια ενδέχεται να είχαν αδειάσει εσκεμμένα πριν από την εγκατάλειψή τους, ή να καθαρίστηκαν πριν από μεταγενέστερες κατασκευαστικές φάσεις.

Αυτή η λεπτομέρεια προσδίδει στην τοποθεσία μια επιπλέον ανθρώπινη διάσταση. Αυτοί οι χώροι, δεν καταστράφηκαν και ξεχάστηκαν μόνο – μπορεί να σφραγίστηκαν, να καθαρίστηκαν ή να αναδιοργανώθηκαν στο πλαίσιο μιας σκόπιμης κοινωνικής πρακτικής.

Διακοσμημένος οψιδιανός και διασυνδέσεις μεγάλων αποστάσεων

Το Τζανχασάν ξεχωρίζει επίσης για τα εργαλεία οψιδιανού που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων λεπίδων και αιχμών βελών. Ο οψιδιανός είναι κοινός σε πολλές νεολιθικές τοποθεσίες της Κεντρικής Ανατολίας, αλλά το Τζανχασάν είναι αξιοσημείωτο για τη χαραγμένη διακόσμηση σε ορισμένα κομμάτια οψιδιανού.

Οι ερευνητές έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί αυτή η διακόσμηση εμφανίζεται τόσο έντονα στα παραδείγματα του Τζανχασάν και τι μπορεί να αποκαλύπτει αυτό για την ταυτότητα, τη συμβολική έκφραση ή τα δίκτυα ανταλλαγών. Το άρθρο σημειώνει επίσης ότι τα μοτίβα στις χαραγμένες αιχμές βελών από το «Τζανχασάν III» ενδέχεται να υποδεικνύουν πιθανές συμβολικές σχέσεις με τους πολιτισμούς της Νοτιοανατολικής Ανατολίας.

Παράλληλα, η κεραμική από το «Τζανχασάν I» έχει συγκριθεί στο παρελθόν με κεραμικά τύπου Χαλάφ (Halaf), γεγονός που υποδηλώνει έναν βαθμό επαφής, επιρροής ή κοινής οπτικής παράδοσης με τη Βόρεια Μεσοποταμία. Οι διασυνδέσεις αυτές τελούν ακόμη υπό μελέτη. Παρά ταύτα, δείχνουν τον λόγο για τον οποίο το Τζανχασάν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας τοπικός οικισμός.

Ενδέχεται να αποτελούσε έναν κομβικό σταθμό (κόμβο) σε ευρύτερα προϊστορικά δίκτυα που εκτείνονταν σε ολόκληρη την Ανατολία και ακόμη παραπέρα.

Η σύγχρονη αρχαιολογία αναθεωρεί μια παλιά ανασκαφή

Το ανανεωμένο ερευνητικό πρόγραμμα στο Τζανχασάν αναδεικνύει επίσης το πόσο πολύ έχει αλλάξει η αρχαιολογία από τη δεκαετία του 1960. Οι ανασκαφές του Φρεντς ήταν προηγμένες για την εποχή τους, και το Τζανχασάν ήταν από τις πρώτες ανασκαφές στην Ανατολία που συμπεριέλαβαν βοτανικές μελέτες. Ωστόσο, η σημερινή εργασία μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο.

Το πρόγραμμα έχει επίσης επικεντρωθεί στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όταν η ομάδα επέστρεψε το 2021, τμήματα της τοποθεσίας είχαν υποστεί ζημιές από αγροτικές δραστηριότητες, στο «Τζανχασάν Ι» είχαν συσσωρευτεί περισσότεροι από 70 τόνοι απορριμμάτων, ενώ το παλιό πλίθινο ανασκαφικό σπίτι, που είχε χτιστεί κατά την εποχή του Φρεντς, είχε βανδαλιστεί σοβαρά.

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι να μετατρέψει αυτή την κατασκευή σε ένα πολιτιστικό κέντρο και κέντρο επισκεπτών, συνδέοντας την αρχαιολογική έρευνα με την τοπική κληρονομιά και τον τουρισμό.

Ένας οικισμός-κλειδί στη Νεολιθική περίοδο της Κεντρικής Ανατολίας

Οι πρώτες τέσσερις ανανεωμένες ανασκαφικές περίοδοι στο Τζανχασάν δεν παρέχουν ακόμη όλες τις απαντήσεις. Κάνουν όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό: δείχνουν το πού πρέπει πλέον να τεθούν τα σωστά ερωτήματα.

Ποιοι ήταν οι άνθρωποι του «Τζανχασάν III»; Είχαν γενετικούς ή πολιτισμικούς δεσμούς με το Μποντζουκλού, το Τσαταλχογιούκ ή άλλες κοινότητες της πεδιάδας του Ικονίου;

Αποτελούσαν τα ζωγραφισμένα δάπεδα και οι παραδόσεις τους στο σοβάτισμα μέρος του υπόβαθρου για τον διάσημο συμβολικό κόσμο του Τσαταλχογιούκ; Ποιον ρόλο έπαιξε το Τζανχασάν στην ανταλλαγή οψιδιανού, στις περιφερειακές μετακινήσεις και στις επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων;

Για δεκαετίες, το Τσαταλχογιούκ κυριαρχούσε στην ιστορία της Νεολιθικής περιόδου στην Κεντρική Ανατολία. Το Τζανχασάν υποδηλώνει τώρα ότι η ιστορία αυτή ήταν ευρύτερη, παλαιότερη και πολύ πιο διασυνδεδεμένη από ό,τι μπορεί να εξηγήσει μια και μόνο διάσημη τοποθεσία.

Μετά από 50 χρόνια σιωπής, το Τζανχασάν δεν αποτελεί πλέον απλώς μια αρχαιολογική υποσημείωση. Μετατρέπεται σε μία από τις τοποθεσίες-κλειδιά όπου οι ερευνητές ίσως καταφέρουν επιτέλους να ανιχνεύσουν πώς οι πρώιμες αγροτικές κοινότητες στην Κεντρική Ανατολία έχτιζαν σπίτια, οργάνωναν τον χώρο, εξέφραζαν σύμβολα, αντάλλασσαν ιδέες και βοήθησαν στη διαμόρφωση ενός από τα πιο σημαντικά πολιτισμικά τοπία του νεολιθικού κόσμου.