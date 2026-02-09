Ανακαλύφθηκε σπάνιο χάλκινο φυλαχτό σε ιερή πόλη της Μικράς Ασίας που αναφέρεται συχνά στην Καινή Διαθήκη

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην αρχαία πόλη Λύστρα στο Ικόνιο (Konya) της κεντρικής Τουρκίας έφεραν στο φως ένα χάλκινο φυλαχτό, το οποίο πιστεύεται ότι χρονολογείται στη Σελτζουκική εποχή, προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο στη μακρά και πολυτάραχη ιστορία της τοποθεσίας, η οποία εκτείνεται από τη Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Σελτζουκική έως την Οθωμανική περίοδο.

Το εύρημα ξεχωρίζει τόσο για το υλικό του όσο και για το πολιτισμικό του πλαίσιο, καθώς ανακαλύφθηκε δίπλα σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που συνδέονται με χριστιανικές κοινότητες οι οποίες ζούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της Σελτζουκικής κυριαρχίας.

Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν ένα σπάνιο φυλαχτό της Σελτζουκικής περιόδου

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών που διεξάγονται με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Necmettin Erbakan, του Μητροπολιτικού Δήμου του Ικονίου (Konya) και του Δήμου Meram.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στις γειτονιές Hatunsaray και Botsa της επαρχίας του Ικονίου, όπου βρίσκεται η αρχαία πόλη Λύστρα, όπως αναφέρεται στις κλασικές πηγές.

Η ανασκαφική ομάδα, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ilker Mete Mimiroglu από το Πανεπιστήμιο Necmettin Erbakan, εντόπισε το χάλκινο αντικείμενο σε ένα κτίσμα που θεωρείται ότι ήταν κατοικία της Σελτζουκικής εποχής.

Δίπλα σε μελανοδοχείο το φυλαχτό

Σύμφωνα με τον Mimiroglu, το φυλαχτό βρέθηκε δίπλα σε ένα πράσινο γυαλιστερό μελανοδοχείο —ένα αντικείμενο καθημερινής γραφής τυπικό της περιόδου— το οποίο βοήθησε τους αρχαιολόγους να καταλάβουν ακριβώς από ποια χρονική περίοδο προέρχεται το εύρημα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το φυλαχτό έχει τη μορφή ενός τριγωνικού χάλκινου μενταγιόν, με δύο γραμμές επιγραφής σε κάθε πλευρά, χαραγμένες με αντίστροφο προσανατολισμό. Δηλαδή, έχει δύο γραμμές γραμμένες σε κάθε πλευρά του, οι οποίες όμως είναι τοποθετημένες ανάποδα η μία από την άλλη.

Το αντικείμενο ερμηνεύεται ως φυλαχτό, ένας τύπος προστατευτικού γουριού που φοριόταν συνήθως ως κολιέ.

Σε εξέλιξη η αποκατάσταση για την αποκρυπτογράφηση των επιγραφών

Το χάλκινο φυλαχτό βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της συντήρησης, καθώς οι επιγραφές του δεν έχουν ακόμη αναγνωσθεί πλήρως.

Ο Mimiroglu σημείωσε ότι μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης και το κείμενο γίνει ευανάγνωστο, οι ερευνητές θα είναι σε θέση να προσφέρουν ακριβέστερες ερμηνείες σχετικά με τη λειτουργία και το πολιτισμικό του νόημα.

Φορούσαν τα φυλαχτά για προστασία

Παρόλο που παρόμοια αντικείμενα δεν απαντώνται συχνά στην Ανατολία, υπάρχουν παράλληλα ευρήματα από την Κεντρική Ασία, όπου τέτοια φυλαχτά φοριούνταν συχνά από στρατιώτες και ταξιδιώτες για προστασία.

Το εύρημα ρίχνει επίσης φως στις καθημερινές πεποιθήσεις και πρακτικές των ανθρώπων που ζούσαν στα Λύστρα κατά τη Σελτζουκική περίοδο, μια εποχή κατά την οποία διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες συνυπήρχαν στην κεντρική Ανατολία.

Χριστιανικές ταφές από τη Σελτζουκική περίοδο έρχονται στο φως

Το χάλκινο φυλαχτό δεν είναι η μόνη ανακάλυψη που αναδιαμορφώνει την κατανόηση για το μεσαιωνικό παρελθόν της Λύστρας.

Οι ανασκαφές εντός και γύρω από το συγκρότημα της κεντρικής εκκλησίας αποκάλυψαν σχεδόν 80 τάφους, οι οποίοι, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ανήκουν σε Χριστιανούς που ζούσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της Σελτζουκικής κυριαρχίας.

Αυτές οι ταφές περιείχαν μια σειρά αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων εφυαλωμένων δοχείων για μελάνι, νομισμάτων και τιρκουάζ χαντρών, τα οποία συνάδουν απόλυτα με την υλική κουλτούρα της Σελτζουκικής εποχής.

Ο Mimiroglu επεσήμανε ότι, ενώ οι ιστορικές πηγές υποδεικνύουν εδώ και καιρό την παρουσία χριστιανικών πληθυσμών στην Ανατολία κατά τη Σελτζουκική περίοδο, η ανακάλυψη σαφώς χρονολογημένων χριστιανικών τάφων από αυτή την εποχή παρέχει σπάνια και χειροπιαστά αρχαιολογικά τεκμήρια.

Ίχνη εμπορικής δραστηριότητας από την Οθωμανική εποχή

Οι ανασκαφικές εργασίες επεκτάθηκαν επίσης πέρα από τον χώρο της εκκλησίας, στις πλαγιές που περιβάλλουν την αρχαία πόλη.

Σε αυτές τις ζώνες, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν οικιστικά κτίρια της Οθωμανικής περιόδου και μεγάλα αποθηκευτικά δοχεία, γνωστά ως πίθοι, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη αγροτικών προϊόντων.

Μεταξύ των ευρημάτων ήταν ένα ασημένιο νόμισμα από την Αυστρία που χρονολογείται στον 17ο αιώνα, ένα αντικείμενο που καταδεικνύει τον συνεχιζόμενο ρόλο της Λύστρας στα περιφερειακά και διεθνή εμπορικά δίκτυα κατά την Οθωμανική περίοδο.

Σύμφωνα με την ανασκαφική ομάδα, τέτοια ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι τα Λύστρα παρέμεινε συνδεδεμένη με κύριες εμπορικές οδούς για αιώνες, με αγαθά και νομίσματα να κυκλοφορούν από διάφορα μέρη της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Λύστρα ως πολιτιστικό προορισμό

Οι τοπικές αρχές τόνισαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για την τοποθεσία. Ο Δήμαρχος του Meram, Mustafa Kavus, δήλωσε ότι ακόμη και πριν ολοκληρωθεί ή προβληθεί πλήρως η δεύτερη ανασκαφική περίοδος, χιλιάδες επισκέπτες έχουν ήδη έρθει για να δουν την περιοχή.

Υπογράμμισε ότι τα Λύστρα προσελκύει την προσοχή τόσο δημόσιων φορέων όσο και ιδιωτών χορηγών, και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη σημαντική αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στο εγγύς μέλλον.

Τα Λύστρα είναι ευρέως γνωστά στη χριστιανική ιστορία ως μία από τις πόλεις που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος κατά τις ιεραποστολικές του περιοδείες, γεγονός που συνεχίζει να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον. Η πόλη αναφέρεται πέντε φορές στην Καινή Διαθήκη