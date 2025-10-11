Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν τάφο 2.500 ετών γεμάτο θησαυρούς – Το περίεργο είναι πως βρέθηκε κυριολεκτικά άθικτος

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Βραχιόλια με ζώομορφες άκρες. Χρυσά. Κομάροβο. 1ος αιώνας μ.Χ. Φωτογραφία: Αρχεία του Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας – Αλανίας
Φωτογραφία: Αρχεία του Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας – Αλανίας

Αρχαιολόγοι αποκάλυψαν πολύτιμα τεχνουργήματα σε  χώρο ταφής – έναν από τους ελάχιστους ασύλητους, που άφησαν πίσω τους οι Αλανοί, της Ανατολικής Ευρώπης.  Οι Αλανοί, ήταν μια νομαδική φυλή από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας, με σημαντική παρουσία στην ιστορία της Ευρώπης, ιδιαίτερα κατά τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ.

Ανακαλύφθηκαν αρχαίοι τάφοι λαξευμένοι σε βράχο και ίχνη οικισμού της Εποχής του Χαλκού – Το στοιχείο που κάνει την ανακάλυψη μοναδική

Οι πρώτοι Αλανοί ήταν νομάδες ιππείς οι οποίοι δημιουργούσαν περίτεχνες διακοσμήσεις για τ’ άλογά τους, όπως ένα χαλινάρι με πέτρες τουρμαλίνης που ανακαλύφθηκε στην περιοχή. Με καταγωγή από το Ιράν, οι Αλανοί τελικά διαφοροποιήθηκαν από τους Σαρμάτες και κατέκτησαν τμήματα της Ανατολικής, της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής.

Στα δυτικά της πρωτεύουσας της Τσετσενίας, Γκρόζνυ,  βρίσκεται η αρχαία νεκρόπολη των Αλχαν-Κάλα. Σε αυτήν, οι Αλανοί της στέπας του Εύξεινου Πόντου και της Κασπίας, κάποτε έθαβαν τους νεκρούς τους.

Ανακαλύφθηκαν πέτρινοι τάφοι 2.200 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστηριώδη φυλαχτά και τα λυχνάρια που «φώτιζαν το σκοτάδι της μεταθανάτιας ζωής»
Κεραμικό σκεύος με λαβή.
Κεραμικό σκεύος με λαβή. Φωτογραφία: Εθνικό Μουσείο της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας – Αλανίας

Αν και πολλοί από τους πιο πλούσιους ταφικούς τύμβους (κουργκάν), στο σημείο έχουν συληθεί, η πρόσφατη ανασκαφή σ’ έναν απ’ αυτούς, αποκάλυψε θησαυρούς των Αλανών που δεν είχαν δει το φως για περίπου 2.500 χρόνια.

Η ομάδα των αρχαιολόγων με επικεφαλής τον Azamat Akhmarov από την Ακαδημία επιστημών της Δημοκρατίας της Τσετσενίας που πραγματοποιούσε την ανασκαφή σ’ ένα σπάνιο, ασύλητο κουργκάν της πρώιμης περιόδου των Αλανών, έφερε στο φως τις αστραφτερές πέτρες τουρμαλίνης, στερεωμένες πάνω σε χρυσό.

Ανακαλύφθηκαν 21 τάφοι της βυζαντινής εποχής σε αρχαία ελληνική πόλη – Γιατί οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι νεκροί ήταν θύματα μίας άγνωστης επιδημίας

Το εύρημα ήταν ένα χαλινάρι – κόσμημα φτιαγμένο από ιππείς που ακολούθησαν τα νομαδικά χνάρια των Σαρματών και των Σκυθών που είχαν περάσει πριν απ’ αυτούς.  Οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλά χαλινάρια, ένα ζύγι, τρία όπλα με λεπίδες, αγγεία από μέταλλο εισαγωγής και αρκετές πέτρες γρανάτη – όλα τους χρονολογημένα από τον 5ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ. Προκαλεί απορία πώς ο τάφος είχε παραμείνει ασύλητος.

Ξίφος και θήκη. Σίδηρος, χρυσός, γρανάτες. Βρέθηκαν στο νεκροταφείο Brut.
Ξίφος και θήκη. Σίδηρος, χρυσός, γρανάτες. Βρέθηκαν στο νεκροταφείο Brut. Φωτογραφία: Κρατικό Μουσείο Τεχνών των Λαών της Ανατολής

Ο ένοικος του τάφου, ήταν μέλος της ελίτ των Αλανών.  Η δεξιοτεχνία των κτερισμάτων, μαζί με τα ποιοτικά υλικά από τα οποία ήταν κατασκευασμένα, ήταν σίγουρα αποτέλεσμα της δουλειάς επιδέξιων τεχνιτών που προοριζόταν για άτομο υψηλής κοινωνικής στάθμης.

Η προέλευση των Αλανών

Οι πρώιμοι Αλανοί ήταν νομάδες που περιπλανιόνταν με τα άλογά τους στις στέπες ενώ αργότερα, ίδρυσαν έναν πιο σταθερό πολιτισμό κτηνοτρόφων.  Ίσως ο τάφος να ήταν κάποιου στρατιωτικού ηγέτη που πέθανε ηρωικά σε μάχη.

Ενώ η ταυτότητα του ενοίκου του τάφου, παραμένει άγνωστη, οι Αλανοί, όπως και οι Σκύθες και οι Σαρμάτες, νομαδικές πολεμικές φυλές από τις οποίες οι Αλανοί διαφοροποιήθηκαν αργότερα, ήταν ένας Ινδοευρωπαϊκός λαός με ρίζες από την περιοχή που σήμερα είναι το Ιράν.

Η γλώσσα τους ανήκε στην περσική οικογένεια και εξαπλώθηκε από τον Βόρειο Καύκασο σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης – εν μέρει και της Δυτικής- και στα βόρεια τμήματα της Αφρικής.

Κούμπωμα. Χάλυβας, ασήμι, χρυσός. Νεκροταφείο κατακόμβης Άρχον. 7ος–8ος αιώνας μ.Χ.
Κούμπωμα. Χάλυβας, ασήμι, χρυσός. Νεκροταφείο κατακόμβης Άρχον. 7ος–8ος αιώνας μ.Χ.
Φωτογραφία: Αρχεία του Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας.

Ορισμένοι αφομοιώθηκαν απ’ την αυτοκρατορία των Ούννων του Αττίλα, πολιορκώντας τη Ρώμη ενώ άλλοι συσπειρώθηκαν με τους Ρωμαίους και τους Γότθους για να κατατροπώσουν τους Ούννους.

Άλλοι ακολούθησαν τους Βανδάλους – λεηλατώντας τη Ρώμη- και άλλα γερμανικά φύλα στον δρόμο τους προς τη Γαλατία και την Ισπανία.  Ο Κόμης Αλεξέι Μπομπρίνσκι, νόθος γιος της Αικατερίνης της Μεγάλης, ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε ανασκαφές των Αλχαν-Κάλα και στη συνέχεια έγινε επικεφαλής της αυτοκρατορικής αρχαιολογικής επιτροπής της Ρωσίας.

Η ανακάλυψη προστίθεται στις ελάχιστες, πρώιμες ταφές των Αλανών που γλίτωσαν από τους τυμβωρύχους.  Στον ταφικό χώρο Brut, στον Βόρειο Καύκασο, στον τάφο πολεμιστή έχουν ανακαλυφθεί επιχρυσωμένα ξίφη με επένδυση από πέτρες γρανάτη.

Σταυροί από χάλυβα. Τυχαία ευρήματα. 11ος–12ος αιώνας.
Σταυροί από χάλυβας. Τυχαία ευρήματα. 11ος–12ος αιώνας. Φωτογραφία: Μουσείο Αρχαιοτήτων Αλανίας του Κρατικού Πανεπιστημίου της Βόρειας Οσετίας.

Σ’ έναν άλλο χώρο, κοντά στο Komorovo της Πόλης του Αγίου Πέτρου (Πετρούπολης) έχει ανακαλυφθεί η ταφή ενός άλλου πλούσιου ατόμου – αυτή τη φορά γυναίκας, η οποία ήταν θαμμένη με περίτεχνα, χρυσά νομίσματα και με ανάγλυφες πλάκες.

Σε μια νεκρόπολη των Αλανών, ανακαλύφθηκαν κεραμικά και ένα χρυσό κόσμημα από χαλινάρι αλόγου, λαξευμένο με πουλιά. Μοτίβα με ζώα έχουν βρεθεί στην τέχνη και τα κοσμήματα των Αλανών, όπως σε βραχιόλια, μα χαραγμένες γάτες και ένα περιδέραιο που για κούμπωμα έχει κεφάλια κριαριών.

Το νεκροταφείο στην κατακόμβη στο Zmeisky μπορεί να είναι ο πιο γνωστός ταφικός χώρος των Αλάνων.  Μπορεί οι ταφές του να χρονολογούνται απ’ τον 8ο έως τον 12ο αιώνα μ.Χ., πολύ αργότερα από εκείνες του Άλχαν – Κάλα, όμως εδώ έχουν ανακαλυφθεί τα πιο περίτεχνα και ασυνήθιστα διακοσμητικά αλόγων.

Απ’ τον τάφο ενός άλλου πολεμιστή, ανασύρθηκε ένα χάλκινο, επιχρυσωμένο κομμάτι, με τη μορφή μιας γυναίκας που κρατούσε ένα κύπελλο. Θεωρείται ότι αναπαριστά τη Dzerassa ή τη Satana, επικές ηρωίδες που κρατούν το μαγικό κύπελλο του Uatsamong.  Αν έπιναν απ’ αυτό, θ’ αποκαλυπτόταν αν τα ηρωικά κατορθώματα ήταν αληθινά ή απλώς αλαζονεία και υπερηφάνεια.

Φωτογραφία: Αρχεία του Ινστιτούτου Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας.

 

“Η ασύλητη ταφή, προσφέρει μοναδικά στοιχεία για μια ελάχιστα γνωστή εποχή”, εξήγησε ο Akhmarov στο The Archaeologist“Μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα την κοινωνική οργάνωση, τις ταφικές πρακτικές και τους πολιτιστικούς δεσμούς των Αλανών”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μήπως η ρουτίνα ομορφιάς σας «μπλοκάρει» τη σεξουαλική ζωή σας – Πώς να το αλλάξετε

Αραίωση μαλλιών στην εμμηνόπαυση: Πώς επηρεάζουν την τριχόπτωση τα οιστρογόνα – Τι μπορείτε να κάνετε

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη νέων καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου για τις ΜμΕ

Προσλήψεις εργαζομένων με ένα «κλικ» για έκτακτες ανάγκες  – Τι προβλέπει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Το YouTube ξεκινά πρόγραμμα «δεύτερης ευκαιρίας» για δημιουργούς που απαγορεύτηκαν λόγω παραπληροφόρησης

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
15:00 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Επιστήμονες έφτασαν κοντά στο κέντρο της Γης – Τι ανακάλυψαν όταν «χτύπησαν» την πόρτα του μανδύα

Η κατανόηση της γεωλογίας, ξεκινά με τη μελέτη του μανδύα, ο οποίος διαχωρίζει τον πετρώδη φλο...
12:19 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μπορείτε να αντιστραφεί το γκριζάρισμα των μαλλιών; Πρωτοποριακή μελέτη ανοίγει τον δρόμο για να γίνει πραγματικότητα

Τα γκρίζα μαλλιά είναι το πρώτο σημάδι που μας κάνει να νιώθουμε πως μεγαλώνουμε. Τα μαλλιά συ...
08:03 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Μοναδική ανακάλυψη: Βρέθηκαν καρβέλια ψωμιού της βυζαντινής εποχής σε άψογη κατάσταση – Η αναπαράσταση του Ιησού Αγρότη και η ελληνική επιγραφή

Μια αρχαιολογική ανασκαφή στο σημερινό Topraktepe, την αρχαία Ειρηνούπολη της Κιλικίας, οδήγησ...
23:02 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν αρχαία ναυάγια με αγγεία με Κυπρο-Μινωικά σύμβολα – Γιατί οι αρχαιολόγοι τα θεωρούν μοναδικά και τι μαρτυρούν για την ναυσιπλοΐα στην Μεσόγειο

Η ανακάλυψη τριών αρχαίων ναυαγίων στη λιμνοθάλασσα του Ντορ, μαρτυρά ότι οι ναυτικοί της Εποχ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης