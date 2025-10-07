Ανακαλύφθηκαν πέτρινοι τάφοι 2.200 ετών σε αρχαία ελληνική πόλη – Τα μυστηριώδη φυλαχτά και τα λυχνάρια που «φώτιζαν το σκοτάδι της μεταθανάτιας ζωής»

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στη νοτιοδυτική Τουρκία, έφεραν στο φως μια τεράστια ταφική έκταση με 60 πετρόκτιστους τάφους σε σχήμα μπανιέρας. Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε αρχαία πόλη Κολοσσαί (ή Κολοσσές), σηματοδοτώντας ένα ορόσημο για τις πρώτες ανασκαφές που έγιναν ποτέ στην περιοχή.

Οι τάφοι, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι δίπλα – δίπλα, επάνω σε τραβερτίνη, κοντά στο χωριό Χονάζ, στο σημερινό Ντενιζλί, ανάγονται σχεδόν 2.200 χρόνια στο παρελθόν ενώ στο εσωτερικό τους, βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα.

Οι Κολοσσές ήταν αρχαία πόλη της Φρυγίας στη Μικρά Ασία, γνωστή από την εποχή του Ξενοφώντα, ο οποίος έγραψε τον 4ο αιώνα π. Χ. ότι ήταν μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της Φρυγίας.

Μια πόλη του εμπορίου, της πίστης και του μαλλιού

Οι Κολοσσές, ιδρύθηκαν τον έκτο αιώνα π.Χ. Ήταν ένα σημαντικό κέντρο του εμπορίου, γνωστό για το εκλεκτό μαλλί και τα υφάσματα. Η πόλη διατήρησε την αίγλη της και στη διάρκεια της Περσικής Αυτοκρατορίας ενώ, στην πρώιμη περίοδο του Χριστιανισμού και αργότερα, στη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Εποχή, έγινε σημαντικό κέντρο του εμπορίου.

Ωστόσο, μετά την άνθιση των κοντινών πόλεων, της Λαοδίκειας και της Ιεράπολης, οι Κολοσσές έπεσαν σταδιακά σε παρακμή. Τον πρώτο αιώνα μ.Χ., ένας καταστροφικός σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και τελικά, ο οικισμός εγκαταλείφθηκε, μετά από έναν ακόμη, μεγάλο σεισμό, τον όγδοο αιώνα μ.Χ. Αργότερα, ο οικισμός επανασυστάθηκε σε κοντινή τοποθεσία με την ονομασία Χώναι – που αντιστοιχεί στο σημερινό Χονάζ, ενώ η αρχική πόλη αφέθηκε στη λήθη του χρόνου.

Αρχαιολογικές μελέτες στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, ανάγουν την προέλευση της πόλης στη Χαλκολιθική περίοδο (Εποχή του Χαλκού, μεταξύ του 5.000 και του 3.000 π.Χ.), γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των πρώτων συστηματικών ανασκαφών με επικεφαλής τον Baris Yener από το τμήμα αρχαιολογίας του πανεπιστημίου του Παμούκαλε.

Το μεγαλύτερο σύμπλεγμα πετρόκτιστων τάφων σε σχήμα μπανιέρας

Η ανακάλυψη δεκάδων τάφων, λαξευμένων απευθείας πάνω στην πέτρα, έχει προκαλέσει – δικαιολογημένα – τον ενθουσιασμό των αρχαιολόγων. Αυτού του τύπου οι τάφοι τύπου μπανιέρας, συνήθως σε ορθογώνιες κοιλότητες σχηματισμένες ώστε να χωρούν το ανθρώπινο σώμα – ανακαλύφθηκαν σε μικρή απόσταση κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Με μήκος περίπου 1.8 μέτρα και βάθος έως 1.5 μέτρο, η ανακάλυψη είναι μια από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ανατολία, σύμφωνα με τον Yener.

“Αφού απομακρύναμε το επιφανειακό χώμα, αποκαλύψαμε περίπου 65 τάφους, στους 60 από τους οποίους πραγματοποιήσαμε ανασκαφές”, είπε. “Ανακαλύψαμε θραύσματα λειψάνων και πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τις ταφικές πρακτικές των αρχαίων κατοίκων των Κολοσσών”.

Σύμφωνα με τον Yener, οι άνθρωποι της περιόδου, αξιοποιούσαν έξυπνα τη φυσική μορφολογία του εδάφους. “Για τις ταφές, επέλεξαν την πέτρινη περιοχή από τραβερτίνη, ώστε να εξοικονομήσουν την καλλιεργήσιμη γη για γεωργία”, εξήγησε, σημειώνοντας ότι, αυτή η γεωλογική προσαρμογή, μαρτυρά πρακτικότητα και οργάνωση της αρχαίας κοινότητας.

Μία ματιά στις πεποιθήσεις και τα τελετουργικά

Πέρα από την αρχιτεκτονική του διάταξη , το κοιμητήριο ρίχνει φως στην πνευματική ζωή του αρχαίου πληθυσμού. Πολλά από τα ευρήματα, μαρτυρούν ισχυρή πίστη σε προστατευτική μαγεία και ξόρκια.

“Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι, οι άνθρωποι στις Κολοσσές, έδιναν μεγάλη σημασία σε φυλαχτά, κρεμαστά και θεραπευτικές πέτρες”, εξηγεί ο Yener. “Είναι αντικείμενα που αποκαλύπτουν την επιθυμία των ανθρώπων για πνευματική προστασία, και μαρτυρούν ότι, οι καθημερινές θρησκευτικές πρακτικές, ήταν συνυφασμένες με τα ταφικά τελετουργικά”.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν στους τάφους, περιλαμβάνονται πήλινα και γυάλινα αγγεία, λυχνάρια που θεωρείται ότι τα άφηναν για να “φωτίζουν το σκοτάδι” της μετά τον θάνατο ζωής, νομίσματα και προσωπικά αντικείμενα, όπως σανδάλια. Κάθε τέτοια λεπτομέρεια συμβάλλει στη σύνθεση της εικόνας που είχαν οι αρχαίοι κάτοικοι για τον θάνατο, την πίστη και τη συνέχιση της ζωής μετά τον θάνατο.

Διαφυλάσσοντας την ανακάλυψη

Οι ανασκαφές διεξάγονται υπό την αιγίδα του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”.

Η νεκρόπολη, έκτασης 20.000 τ.μ., έχει περιφραχθεί για προστασία ενώ έχουν εγκατασταθεί κάμερες ασφαλείας για την αποτροπή λεηλασιών ή φθορών.

Ο Yener και η ομάδα του, σκοπεύουν να συνεχίσουν ν’ αποκαλύπτουν τα στρώματα των Κολοσσών, γεφυρώνοντας ένα μεγάλο ιστορικό χάσμα – από την Ύστερη Χαλκολιθική Περίοδο μέχρι τον Εκτουρκισμό της Χονάζ, το 1.206 μ.Χ. “Οι Κολοσσές μας βοηθούν να εντοπίσουμε την άρρηκτη πολιτιστική συνοχή που εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια”, καταλήγει.