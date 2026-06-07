Δανάη Μπάρκα σε σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»: «Πρέπει να χάσω 11 κιλά μέχρι τον γάμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο-μοντάζ από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου» στα social media, σατιρίζοντας τα κυρίαρχα πρότυπα σώματος λίγες ημέρες πριν τον γάμο της. Στο βίντεο, ενώ ακούγεται ο διάλογος για την ανάγκη απώλειας κιλών πριν από γάμο, η ίδια εμφανίζεται να απολαμβάνει μια χωριάτικη σαλάτα, ενώ στην ανάρτησή της έκανε tag τους σχεδιαστές Miro, που φημολογείται ότι θα αναλάβουν το νυφικό της.

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Lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο-μοντάζ από την κλασσική τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου», σατιρίζοντας τα πρότυπα για το «σωστό» σώμα λίγες ημέρες πριν τον γάμο της.
  • Συγκεκριμένα, η Τουλα λέει πως «πρέπει να χάσω 11 κιλά μέχρι τον γάμο», με τον Γρηγόρη να τη ρωτά πότε είναι ο γάμος και εκείνη να απαντά «την επόμενη εβδομάδα».
  • Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα έκανε tag τους Miro, τους σχεδιαστές που φημολογείται πως έχουν αναλάβει το νυφικό της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με ένα χιουμοριστικό βίντεο-μοντάζ από την κλασσική τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» χτύπησε ξανά η Δανάη Μπάρκα, σατιρίζοντας τα κυρίαρχα πρότυπα για το «σωστό» σώμα και την εικόνα των ανθρώπων με παραπάνω κιλά, λίγες ημέρες πριν τον γάμο της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά, όπου η Τουλα λέει πως πρέπει να χάσει 11 κιλά μέχρι τον γάμο, με τον Γρηγόρη να τη ρωτά πότε είναι ο γάμος και εκείνη να απαντά «την επόμενη εβδομάδα».

Ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός διάλογος με τις φωνές των πρωταγωνιστών της σειράς, στο βίντεο η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται να απολαμβάνει μια χωριάτικη σαλάτα.

Στην ανάρτηση της στο Instagram μάλιστα έκανε tag τους Miro, τους σχεδιαστές που φημολογείται πως έχουν αναλάβει το νυφικό της ενόψει του επερχόμενου γάμου της.

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