Δανάη Μπάρκα σε σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»: «Πρέπει να χάσω 11 κιλά μέχρι τον γάμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο-μοντάζ από την κλασσική τηλεοπτική σειρά «Είσαι το ταίρι μου» χτύπησε ξανά η Δανάη Μπάρκα, σατιρίζοντας τα κυρίαρχα πρότυπα για το «σωστό» σώμα και την εικόνα των ανθρώπων με παραπάνω κιλά, λίγες ημέρες πριν τον γάμο της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στα social media ένα απόσπασμα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά, όπου η Τουλα λέει πως πρέπει να χάσει 11 κιλά μέχρι τον γάμο, με τον Γρηγόρη να τη ρωτά πότε είναι ο γάμος και εκείνη να απαντά «την επόμενη εβδομάδα».

Ενώ ακούγεται ο χαρακτηριστικός διάλογος με τις φωνές των πρωταγωνιστών της σειράς, στο βίντεο η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται να απολαμβάνει μια χωριάτικη σαλάτα.

Στην ανάρτηση της στο Instagram μάλιστα έκανε tag τους Miro, τους σχεδιαστές που φημολογείται πως έχουν αναλάβει το νυφικό της ενόψει του επερχόμενου γάμου της.