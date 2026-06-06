Ελεονώρα Ζουγανέλη: Το ραντεβού με το κοινό της στη Θεσσαλονίκη και το μήνυμα που τους στέλνει

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία τηστηστη

Με τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και την βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ ό,τι πρέπει.

Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή περιοδεία υπόσχεται βραδιές με ένταση, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα.

Ελεωνόρα»