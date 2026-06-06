Τρόμος στην Άγκυρα: Πατέρας κρέμασε από το παράθυρο την 3χρονη κόρη του και κρατούσε μαχαίρι – Έφοδος των ειδικών δυνάμεων στο διαμέρισμα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας πατέρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του με την απειλή μαχαιριού, μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Το παιδί διασώθηκε χωρίς να τραυματιστεί έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πηγή: Demirören Haber Ajansı
Πηγή: Demirören Haber Ajansı
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας πατέρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του με την απειλή μαχαιριού, μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του.
  • Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις Αρχές όταν είδαν τον άνδρα να κρατά το παιδί και να το κρεμά από το παράθυρο του διαμερίσματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ειδικές μονάδες.
  • Το παιδί διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας, αφού οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης απέτυχαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Άγκυρα, όταν ένας πατέρας κράτησε όμηρο την 3χρονη κόρη του με την απειλή μαχαιριού, μετά από έντονο καβγά με τη σύζυγό του. Το παιδί διασώθηκε χωρίς να τραυματιστεί έπειτα από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας άρχισε να διαπληκτίζεται με τη σύζυγό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Όταν η ένταση κλιμακώθηκε, άρπαξε την 3χρονη κόρη τους και την κράτησε όμηρο κρατώντας ένα μαχαίρι.

Πανικός στη γειτονιά

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν τις Αρχές όταν είδαν τον άνδρα να κρατά το παιδί και να το κρεμά από το παράθυρο του διαμερίσματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβέστες, διασώστες και μονάδες των ειδικών δυνάμεων.

Για αρκετή ώρα διαπραγματευτές της αστυνομίας προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί και να αφήσει ελεύθερο το παιδί, χωρίς αποτέλεσμα.

Επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων

Αφού οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης απέτυχαν, οι ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στον χώρο και ακινητοποίησαν τον άνδρα, απελευθερώνοντας την 3χρονη.

Το παιδί διασώθηκε χωρίς τραυματισμούς και τέθηκε υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: Demirören Haber Ajansı
Πηγή: Demirören Haber Ajansı
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ