Σάλος με επίσημο ταξίδι του Χέγκσεθ στη Γαλλία – Πήγε με τη σύζυγο και 6 από τα παιδιά τους

“Φωτιές” άναψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος ταξίδεψε με τη σύζυγό του και έξι από τα παιδιά τους στη Γαλλία, για τις εκδηλώσεις μνήμης της 82ης επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία.

Όμως, η επιλογή του αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και ανησυχίες στο Πεντάγωνο, καθώς πρώην και νυν αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις ασφαλείας σε μια περίοδο «δύσκολη» λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η επίσκεψη του Πιτ Χέγκσεθ στη Γαλλία ξεκίνησε την Παρασκευή με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία και τη μνήμη των δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της 6ης Ιουνίου 1944.

Σύμφωνα με τη Washington Post, ωστόσο, το γεγονός ότι επέλεξε να τον συνοδεύσουν στο επίσημο ταξίδι η σύζυγός του, Τζένιφερ Χέγκσεθ, και έξι από τα παιδιά της οικογένειας έχει πυροδοτήσει συζητήσεις στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με νυν και πρώην στελέχη που έχουν γνώση των διαδικασιών ασφαλείας, η απόφαση αυτή αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για την προσωπική φρουρά του υπουργού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Βίντεο από την άφιξη της οικογένειας στο Παρίσι δείχνει τον Χέγκσεθ, τη σύζυγό του και τα παιδιά να αποβιβάζονται από στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ και να περπατούν σε κόκκινο χαλί, παρουσία Γάλλων αξιωματούχων που τους υποδέχθηκαν.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, με ολόκληρη την οικογένεια να συμμετέχει σε επίσημο ταξίδι», δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα πρώην αξιωματούχος της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού (CID), η οποία είναι υπεύθυνη για την προστασία του υπουργού Άμυνας στις μετακινήσεις του εντός και εκτός ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ καλύπτει προσωπικά τα έξοδα μετακίνησης της οικογένειάς του, χωρίς όμως να διευκρινίσει εάν αυτό περιλαμβάνει και το πρόσθετο κόστος ασφάλειας που απαιτείται για την προστασία των συγγενικών του προσώπων.