Κατερίνα Καραβάτου: «Προσπαθώ και εγώ πολλές φορές να συγχωρήσω ανθρώπους που μπορεί να με έχουν βλάψει»

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου, στη διάρκεια του «Σαββατοκύριακο Παρέα» το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, μίλησε για τη δύναμη της συγχώρεσης, με αφορμή τα όσα είπε για το σημαντικό αυτό θέμα η Μαρία Καλάβρια, σε συνέντευξή της.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καραβάτου σχολιάζοντας με τους συνεργάτες της τη συνέντευξη της Μαρίας Καλάβρια, ανέφερε ότι: «Χαίρομαι πάρα πολύ που έκλεισε αυτό το βίντεο με τη δύναμη της συγχώρεσης, που δεν είναι εύκολο πράγμα παιδιά».

Αμέσως μετά η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Δηλαδή προσπαθώ και εγώ πολλές φορές σε ανθρώπους που μπορεί να με έχουν βλάψει ή να με έχουν αδικήσει… Εννοώ σοβαρές περιπτώσεις, κάτι το οποίο να είναι σημαντικό για τη ζωή κάποιου ανθρώπου.

Άλλες φορές τα έχω καταφέρει και άλλες φορές όχι ακόμα. Σημαντικό αν κάποιος το μπορεί. Είναι δύσκολο».