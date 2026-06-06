Κατερίνα Καραβάτου: «Προσπαθώ και εγώ πολλές φορές να συγχωρήσω ανθρώπους που μπορεί να με έχουν βλάψει»

Η Κατερίνα Καραβάτου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση σχετικά με τη δύναμη της συγχώρεσης, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

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Κατερίνα Καραβάτου
Φωτογραφία: Instagram/katerinakaravatou
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Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου, στη διάρκεια του «Σαββατοκύριακο Παρέα» το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής, μίλησε για τη δύναμη της συγχώρεσης, με αφορμή τα όσα είπε για το σημαντικό αυτό θέμα η Μαρία Καλάβρια, σε συνέντευξή της.

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Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καραβάτου σχολιάζοντας με τους συνεργάτες της τη συνέντευξη της Μαρίας Καλάβρια, ανέφερε ότι: «Χαίρομαι πάρα πολύ που έκλεισε αυτό το βίντεο με τη δύναμη της συγχώρεσης, που δεν είναι εύκολο πράγμα παιδιά».

Αμέσως μετά η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Δηλαδή προσπαθώ και εγώ πολλές φορές σε ανθρώπους που μπορεί να με έχουν βλάψει ή να με έχουν αδικήσει… Εννοώ σοβαρές περιπτώσεις, κάτι το οποίο να είναι σημαντικό για τη ζωή κάποιου ανθρώπου.

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Άλλες φορές τα έχω καταφέρει και άλλες φορές όχι ακόμα. Σημαντικό αν κάποιος το μπορεί. Είναι δύσκολο».

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