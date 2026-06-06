Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας: «Από τη διαδρομή που κάναμε στο αυτοκίνητο μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα – Άγχος»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Τζέικ Μέντγουελ, που έγινε στην Ελλάδα το Σάββατο 30 Μαΐου. Εξέφρασε την αμηχανία και το άγχος του κατά τη διάρκεια της τελετής και της διαδρομής με το αυτοκίνητο, ενώ τόνισε ότι ποτέ δεν πίστεψε πως ο γάμος είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα για ένα παιδί.

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Lifestyle

Πέτρος Κωστόπουλος Αμαλία Κωστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/petroskostopoulos
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε για τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας, εξομολογούμενος πως ήταν «αμήχανος και φοβόμουνα».
  • Ο δημοσιογράφος τόνισε ότι ποτέ δεν θεώρησε τον γάμο «μεγάλο κατόρθωμα» για τα παιδιά του, πιστεύοντας πως πρέπει πρώτα να είναι ολοκληρωμένα άτομα.
  • Εξομολογήθηκε επίσης ότι «Από τη διαδρομή που κάναμε στο αυτοκίνητο μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα. Άγχος!» περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

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Το Σάββατο 30 Μαΐου, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στην Ελλάδα, με τους συγγενείς και τους φίλους τους να βρίσκονται στο πλευρό τους στη τελετή. Ο Πέτρος Κωστόπουλος σήμερα, μίλησε για τον γάμο της κόρης του, στη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

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Αναφερόμενος στον γάμο του παιδιού του, ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε πως: «Ήμουν τόσο αμήχανος και φοβόμουνα. Ξέρεις, εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγαν τα παπούτσια και πήγαινα στο «αβέβαιο βήμα του πελαργού». Η Αμαλία φόραγε κοντό τακούνι, ακριβώς για να μην γλιστρήσει».

«Εσείς οι γυναίκες το χαίρεστε ακόμα πιο πολύ. Θέλω να σου πω, ότι ανήκα στους μπαμπάδες, και γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν ότι είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μία μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να καταφέρει στη ζωή της, και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είπα στην Αμαλία να παντρευτείς, δεν θα παντρευτείς, ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσουν αυτό που είναι, και από έναν έρωτα ας παντρευτούν», συνέχισε.

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Ακόμα, εξομολογήθηκε ότι: «Από τη διαδρομή που κάναμε στο αυτοκίνητο μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα. Άγχος! Τη φωτογραφία που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε η ίδια τελευταία στιγμή. Πήρε το τηλέφωνο και την τράβηξε». 

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