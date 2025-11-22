Πέτρος Κωστόπουλος: «Με έχουν πιάσει κι εμένα, μου πήραν τη μηχανή» – Η αποκάλυψη με αφορμή το περιστατικό με τη Δήμητρα Ματσούκα

Ο Πέτρος Κωστόπουλος σχολιάζοντας την περιπέτεια της Δήμητρας Ματσούκα, η οποία συνελήφθη καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και άδεια και έχοντας πιει 1-2 ποτά, είπε ότι είχε και ο ίδιος μία ανάλογη εμπειρία στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Πρωινό Σαββατοκύριακο, ο Πέτρος Κωστόπουλος τόνισε ότι όλοι μπορούν να βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή.

Ο ίδιος παραδέχτηκε:

«Με έχουν πιάσει κι εμένα, ήμουν με μηχανή, δυόμισι ποτήρια είχα πιει. Μου πήραν τη μηχανή, ξύπνησα έναν φίλο μου για να έρθει στο Σύνταγμα να με πάρει. Πλήρωσα και τελείωσε. Ο πρώτος αναμάρτητος τον λίθο βαλέτω» υποστήριξε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

