Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 22χρονος που έπαθε δηλητηρίαση από σούσι

Σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι έπαθε ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη. O 22χρονος, ο οποίος, όπως είπε, έτρωγε τακτικά σούσι, αμέσως μετά την κατανάλωση, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Εκεί χειρουργήθηκε, αφού η αρχική εκτίμηση των γιατρών ήταν ότι επρόκειτο για νεοπλασία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», που εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και φαγητά που δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

Η Ανισακίαση (ή ανισακίδωση) συχνά συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο, σύμφωνα με το ERTNews.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και, αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «ανισάκις» που καταγράφεται στην Ελλάδα.