Χάρης Λεμπιδάκης: Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Μαρτίκα – Με συγκίνησε η αντίδραση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Παντελή Παντελίδη, ρωτήθηκε για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το κύκλωμα που κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας. Μεταξύ άλλων σχολίασε κι όσα είπε σε δηλώσεις του ο φαρμακοποιός για τον Παντελή Παντελίδη, αναφέροντας πως κι ο ίδιος είχε πέσει θύμα του εγκληματικής οργάνωσης.

«Με συγκίνησε πάρα πολύ η πρώτη αντίδραση της μητέρας του Παντελίδη»

«Από κάτι εντελώς άσχετο, βγήκε στο προσκήνιο ο Παντελής Παντελίδης. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον Σπύρο Μαρτίκα. Έχει ηρεμήσει τις τελευταίες ημέρες με όλες αυτές τις ανακρίβειες που ξεστόμισε κι αφορούσαν στον Παντελή Παντελίδη κι αν ήταν ιδρωμένος κι αν έχασε 250.000 ευρώ. Με συγκίνησε πάρα πολύ η πρώτη αντίδραση της μητέρας του Παντελίδη, της κα Αθηνάς. Είναι δικαιολογημένο να αντιδρά σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί και να ζητά επιχειρηματολογία γιατί, όπως τόνισε, θα κινηθεί νομικά για όποιον καπηλεύεται το όνομα του παιδιού της χωρίς στην ουσία να έχει ρεπορτάζ και πληροφορίες» δήλωσε ο Χάρης Λεμπιδάκης και συνέχισε:

«Εγώ τάσσομαι υπέρ της οικογένειας και υπέρ μίας μάνας που ζητάει κάθαρση, λύτρωση και δικαιοσύνη. Ορθά βγήκε ο Σπύρος και ξεσκέπασε ένα κύκλωμα. Πώς προκύπτει ο Παντελίδης; Δηλαδή, πετάμε έναν Παντελή για να βρεθούμε στο προσκήνιο;» ανέφερε ο Χάρης Λεμπιδάκης στο Πρωινό Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1 και ζήτησε να σεβαστούν όλοι την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη.

