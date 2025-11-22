«Αν δεν γνωρίζεις, δεν το τρως»: Το μήνυμα ειδικού μετά το περιστατικό με τα δηλητηριώδη μανιτάρια – Τα συμπτώματα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

μανιτάρια
Πηγή φωτό: Unsplash

Με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ένα ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια και πλέον έχει μεταφερθεί στην Ιταλία, αναζητώντας μόσχευμα για να υποβληθούν σε επέμβαση.

Ο ειδικός στα άγρια μανιτάρια, Γιώργος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην ERTNEWS, προειδοποίησε πως «το αντίδοτο στις θανατηφόρες δηλητηριάσεις είναι η γνώση».

Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες είδη μανιταριών, ωστόσο περίπου 15 από αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση, με ορισμένα να είναι θανατηφόρα.

Σύμφωνα με τον ειδικό, «πάνω από το 95% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων οφείλονται σε ένα μόνο μανιτάρι, τον Αμανίτη τον Φαλλοειδή», ο οποίος μπορεί εύκολα να ξεγελάσει τους άπειρους συλλέκτες. Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, σε κάθε σεμινάριο μανιταρογνωσίας «ξεκινάμε πάντα από αυτό το επικίνδυνο είδος».

Ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι η σωστή εκπαίδευση είναι απαραίτητη πριν κάποιος ασχοληθεί με τη συλλογή άγριων μανιταριών. «Πρέπει να έχουμε βιβλία, να τα μελετούμε, να παρακολουθούμε σεμινάρια και να εφαρμόζουμε τους τρεις βασικούς κανόνες», ανέφερε. Οι κανόνες αυτοί είναι:

«Καταναλώνουμε μόνο όσα μανιτάρια γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα».

«Γνωρίζουμε τα είδη που μοιάζουν με αυτά που ψάχνουμε».

«Ξέρουμε απ’ έξω τα επικίνδυνα είδη, ειδικά τα θανατηφόρα».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν τρως τίποτα αν δεν γνωρίζεις».

Αναφερόμενος στα συμπτώματα δηλητηρίασης, ο ειδικός εξήγησε ότι οι απλές, γαστρεντερικού τύπου αντιδράσεις εμφανίζονται νωρίς και σπάνια είναι επικίνδυνες. Αντίθετα, «η σοβαρή δηλητηρίαση από θανατηφόρα είδη εμφανίζει συμπτώματα μετά από 8 έως 18 ώρες – και πολλές φορές ακόμη αργότερα». Το πρώτο και πιο ανησυχητικό σύμπτωμα είναι «οι έντονοι πόνοι στην κοιλιακή χώρα», οι οποίοι πρέπει να οδηγήσουν άμεσα τον ασθενή στο νοσοκομείο.

Ο κ. Κωνσταντινίδης σημείωσε ότι όσο πιο γρήγορα γίνει η μεταφορά στο νοσοκομείο, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να αποφευχθούν οι επιπλοκές. «Σε όλα τα περιστατικά που έφτασαν έγκαιρα στο νοσοκομείο και έλαβαν το κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα, είχαμε αίσια έκβαση», είπε. Αντίθετα, τα μοιραία περιστατικά «αφορούσαν ανθρώπους που δεν πήγαν καθόλου ή πήγαν πολύ αργά, ακόμη και δύο 24ωρα μετά».

Το μήνυμα του ειδικού προς τους πολίτες είναι ξεκάθαρο: σε άγρια μανιτάρια, κάθε πόνος στην κοιλιά πρέπει να οδηγεί άμεσα σε γιατρό, ενώ η καλύτερη πρόληψη είναι η γνώση και η αποφυγή κάθε είδους που δεν αναγνωρίζουμε με σιγουριά.

15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

