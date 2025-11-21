Θεσσαλονίκη: Στην Ιταλία μεταφέρεται το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια – Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ βράδυ

Μία «γέφυρα ζωής» στήνεται αυτή την ώρα για την μεταφορά του ζευγαριού που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια ύστερα από κατανάλωση άγριων μανιταριών, στην Ιταλία.

Ο αγώνας δρόμου για την σωτηρία του ζευγαριού από το Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζευγάρι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και από εκεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130 στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στην Ιταλία, σε δύο νοσοκομεία στη Ρώμη και στην Πίζα, εν αναμονή των μοσχευμάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μοσχεύματα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Ωστόσο, κρίθηκε απολύτως απαραίτητο το ζευγάρι να βρίσκεται στην Ιταλία, ώστε, μόλις βρεθούν τα συμβατά όργανα, να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την σωτήρια μεταμόσχευση.

Η βόλτα στο βουνό για την συλλογή μανιταριών έμελλε να μετατραπεί σε εφιάλτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι μάζεψε τα μανιτάρια και όταν επέστρεψε σπίτι, τα κατανάλωσε. Λίγη ώρα αργότερα, ξεκίνησαν αφόρητοι πόνοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού περνούν ώρες αγωνίας και ελπίζουν σε ευχάριστα νέα για την υγεία του ζευγαριού.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα