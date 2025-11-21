Θεσσαλονίκη: Στην Ιταλία μεταφέρεται το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια – Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση

Μία «γέφυρα ζωής» στήνεται αυτή την ώρα για την μεταφορά του ζευγαριού που υπέστη οξεία ηπατική ανεπάρκεια ύστερα από κατανάλωση άγριων μανιταριών, στην Ιταλία.

Ο αγώνας δρόμου για την σωτηρία του ζευγαριού από το Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, έχει ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζευγάρι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία και από εκεί με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130 στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Στη συνέχεια, θα μεταφερθεί στην Ιταλία, σε δύο νοσοκομεία στη Ρώμη και στην Πίζα, εν αναμονή των μοσχευμάτων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μοσχεύματα δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Ωστόσο, κρίθηκε απολύτως απαραίτητο το ζευγάρι να βρίσκεται στην Ιταλία, ώστε, μόλις βρεθούν τα συμβατά όργανα, να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την σωτήρια μεταμόσχευση.

Η βόλτα στο βουνό για την συλλογή μανιταριών έμελλε να μετατραπεί σε εφιάλτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι μάζεψε τα μανιτάρια και όταν επέστρεψε σπίτι, τα κατανάλωσε. Λίγη ώρα αργότερα, ξεκίνησαν αφόρητοι πόνοι και μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Έδεσσας και στη συνέχεια στο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Συγγενείς και φίλοι του ζευγαριού περνούν ώρες αγωνίας και ελπίζουν σε ευχάριστα νέα για την υγεία του ζευγαριού.